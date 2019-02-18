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    Аршавин забрал машину у жены, предварительно вытащив оттуда детское кресло

    Сайт Super опубликовал видео, на котором бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин забирает у своей жены Алисы автомобиль Mercedes GL 350.

    На записи видно, как футболист открыл машину, вытащил из нее кресло для перевозки детей и отдал его супруге.

    Ранее Алиса Аршавина обратилась в полицию. Она сказала, что муж забрал у нее машину и требует вернуть 1 миллион евро.

    Адвокат девушки Марина Дубровская позже сообщила, что сын Алисы Аршавиной снял на камеру, как футболист забирает авто.

    Источник: Super

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    18.02.2019 14:58
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 19 февраля 2019, 08:17

      Сделали акцент на кресле, чтобы все писали какой он сволочь). Да бабы сами хороши и детьми всегда прикрываются. Конечно это аргумент. Не думаю,что он её без гроша оставил. А эту машину он заработал своим трудом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7878

      Томик 19 февраля 2019, 07:54

      Ну забрал муж у жены машину - эка невидаль. Боится, чтобы не поцарапала.

      1
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 18 февраля 2019, 21:17

      Это дела семейные и нефиг в них лезть...

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 февраля 2019, 20:18

      Да пусть разбираются, нам то что?!

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 февраля 2019, 19:29

      в очередной раз показал какой он в человеческом плане,еще с "ваши ожидания- это ваши проблемы" все было понятно

      2
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 18 февраля 2019, 18:49

      Бизнес автомобильный свой провалил, вот и машину забрал для расчета с долгами?))
      Банкрот по всем статьям.

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 18 февраля 2019, 18:09

      Лучше бы бы бомбардиру не печатать такие новости,,,,,чужая семья потёмки и там сам чёрт не разберёт кто прав а кто нет,,,,,

      3
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 18 февраля 2019, 17:24

      Это несомненно главная "футбольная" новость недели, месяца, года!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10450

      ivany4 18 февраля 2019, 16:53

      Как был дешевкой, так и остался таковым!
      И такому деятелю доверили работу с детьми. Чему он их научит???

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      Рейтинг: +649

      MichelWB > ivany4 18 февраля 2019, 17:16

      Как забирая машину, с заботой о детях оставить детское кресло.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 16:38

      Некрасиво все это.

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