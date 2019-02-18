Аршавин забрал машину у жены, предварительно вытащив оттуда детское кресло

Сделали акцент на кресле, чтобы все писали какой он сволочь). Да бабы сами хороши и детьми всегда прикрываются. Конечно это аргумент. Не думаю,что он её без гроша оставил. А эту машину он заработал своим трудом.
Сайт Super опубликовал видео, на котором бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин забирает у своей жены Алисы автомобиль Mercedes GL 350.
На записи видно, как футболист открыл машину, вытащил из нее кресло для перевозки детей и отдал его супруге.
Ранее Алиса Аршавина обратилась в полицию. Она сказала, что муж забрал у нее машину и требует вернуть 1 миллион евро.
Адвокат девушки Марина Дубровская позже сообщила, что сын Алисы Аршавиной снял на камеру, как футболист забирает авто.