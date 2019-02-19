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    Товарищеский матч. «Спартак» упустил победу над «Оренбургом». Москвичи не побеждают пять игр подряд

    «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче на зимнем сборе в Белеке.

    На гол нападающего москвичей Луиса Адриано на пятой минуте встречи оренбуржцы ответили мячом форварда Джордже Деспотовича за минуту до конца основного времени первого тайма.

    Четыре из своих пяти последних контрольных встреч «Спартак» завершил вничью. В еще одной красно-белые проиграли братиславскому «Словану» (1:3).

    Товарищеский матч

    Оренбург (Россия) – Спартак (Россия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Адриано, 5; 1:1 – Деспотович, 44.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2019 18:50
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 20 февраля 2019, 13:17

      Ноги бы не поломали до ЧР, и ладно.

      1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 20 февраля 2019, 12:19

      вы вообще о чем? это всего лишь тренировочные матчи, тут результат не важен.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 20 февраля 2019, 06:11

      Излишне истерично комментируете. Спартак это не мега-клуб. Не Барселона и даже не Челси. С какого глушаковского бодуна Спартак должен Слован или Оренбург обыгрывать? Вполне адекватные результаты. Сыграл бы Спартак со Славией или Викторией, отхватил бы трешку. И это тоже было бы адекватно. Про Ливерпуль лучше и не заикайтесь. Но ливерпулей в РПЛ немае. Так что, вполне Спартак за место в 5-ке РПЛ побороться может.

      -2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 февраля 2019, 03:54

      Как побеждать перестали - Кононов сразу притих. Наверно, речь готовит.

      5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > Бухбух 20 февраля 2019, 19:09

      Он деликатно ждал Путина,чтобы правильно сориентироваться и не подвести Федуна.Завтра-послезавтра польётся...

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 февраля 2019, 00:12

      Это все цена кулька соли.

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 19 февраля 2019, 21:46

      Мотивация Кононова медлено, но верно, превращается в мыльный пузырь.Надеюсь к чемпионату Спартак всё таки проснётся и покажет свою игру.Хотя надежды всё меньше и меньше.

      6
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > Спартач80 20 февраля 2019, 20:19

      А я не истерю.
      Жду начала чемпа, а там видно будет.
      Хотя столь быстрая, если не стремительная замена Карреры на Кононова наводит на разные не хорошие мысли.
      Родионов с Измайловым уже всем показали как они собираются клубом руководить.Если то же самое перенесётся на команду, нам хана.И я не шучу.

      1
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      Рейтинг: +8590

      vashinin 19 февраля 2019, 21:16

      Набегались на сборах, решили отдохнуть перед чемпионатом))

      4
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 19 февраля 2019, 20:43

      Это комплекс трофея,расслабились после взятия турнира;)))

      2
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      Рейтинг: +200

      Stilgray > Кривоножка 19 февраля 2019, 23:53

      Хааа...подколол)

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 февраля 2019, 20:40

      Спартак шифруется перед началом весенней части РПЛ. Или слишком рано форсировали физическую форму и сейчас под нагрузками пошёл функциональный спад. Время покажет, что к чему.

      6
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 19 февраля 2019, 20:16

      предсезонка так бодро начиналась...набегались что ли уже?

      2
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