Товарищеский матч. «Спартак» упустил победу над «Оренбургом». Москвичи не побеждают пять игр подряд

«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче на зимнем сборе в Белеке.

На гол нападающего москвичей Луиса Адриано на пятой минуте встречи оренбуржцы ответили мячом форварда Джордже Деспотовича за минуту до конца основного времени первого тайма.

Четыре из своих пяти последних контрольных встреч «Спартак» завершил вничью. В еще одной красно-белые проиграли братиславскому «Словану» (1:3).

Товарищеский матч

Оренбург (Россия) – Спартак (Россия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Адриано, 5; 1:1 – Деспотович, 44.