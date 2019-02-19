«Наполи» интересуется Белотти и Иммобиле

Это лидеры команд, нападающие, за ник клубы запросят очень большие деньги.
Как сообщает Calciomercato, «Наполи» проявляет интерес к нападающему «Торино» Андреа Белотти и форварду «Лацио» Чиро Иммобиле. Неаполитанцы попытаются приобрести игроков в летнее трансферное окно.
В августе прошлого года появилась информация, что «Наполи» договорился о контракте с Белотти, но не смог согласовать сумму трансфера с туринцами.
Контракт 25-летнего футболиста с «Торино» истекает в июле 2021 года. Договор Иммобиле с «Лацио» рассчитан до 2023 года.
- В текущем сезоне Белотти провел за туринскую команду 26 матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
- На счету 28-летнего Иммобиле 15 мячей и восемь передач в 29-ти встречах за римлян.