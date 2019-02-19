«Наполи» интересуется Белотти и Иммобиле

Как сообщает Calciomercato, «Наполи» проявляет интерес к нападающему «Торино» Андреа Белотти и форварду «Лацио» Чиро Иммобиле. Неаполитанцы попытаются приобрести игроков в летнее трансферное окно.

В августе прошлого года появилась информация, что «Наполи» договорился о контракте с Белотти, но не смог согласовать сумму трансфера с туринцами.

Контракт 25-летнего футболиста с «Торино» истекает в июле 2021 года. Договор Иммобиле с «Лацио» рассчитан до 2023 года.