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    «Наполи» интересуется Белотти и Иммобиле

    Как сообщает Calciomercato, «Наполи» проявляет интерес к нападающему «Торино» Андреа Белотти и форварду «Лацио» Чиро Иммобиле. Неаполитанцы попытаются приобрести игроков в летнее трансферное окно.

    В августе прошлого года появилась информация, что «Наполи» договорился о контракте с Белотти, но не смог согласовать сумму трансфера с туринцами.

    Контракт 25-летнего футболиста с «Торино» истекает в июле 2021 года. Договор Иммобиле с «Лацио» рассчитан до 2023 года.

    • В текущем сезоне Белотти провел за туринскую команду 26 матчей, забил девять голов и сделал две результативные передачи.
    • На счету 28-летнего Иммобиле 15 мячей и восемь передач в 29-ти встречах за римлян.

    Источник: Calciomercato

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    19.02.2019 17:15
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