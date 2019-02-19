«Атлетико» – «Ювентус: мадридцы не проигрывают итальянским клубам девять матчей подряд, одержав семь побед

Завтра состоится первая встреча 1/8 фиала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ювентусом».

В предыдущих девяти матчах с итальянским командами мадридцы одержали семь побед и дважды сыграли вничью. В последний раз красно-белые проиграли клубу с Апеннин в сезоне-2011/12 – «Удинезе» на выезде в групповом раунде Лиги Европы со счетом 0:2.

«Атлетико» и «Ювентус» в последний раз встречались на групповом этапе ЛЧ в сезоне-2014/15. Мадридцы дома выиграли 1:0, матч в Турине завершился нулевой ничьей.

Игра «Атлетико» – «Ювентус» пройдет завтра, 20 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23:00 по московскому времени.