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    «Атлетико» – «Ювентус: мадридцы не проигрывают итальянским клубам девять матчей подряд, одержав семь побед

    Завтра состоится первая встреча 1/8 фиала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ювентусом».

    В предыдущих девяти матчах с итальянским командами мадридцы одержали семь побед и дважды сыграли вничью. В последний раз красно-белые проиграли клубу с Апеннин в сезоне-2011/12 – «Удинезе» на выезде в групповом раунде Лиги Европы со счетом 0:2.

    «Атлетико» и «Ювентус» в последний раз встречались на групповом этапе ЛЧ в сезоне-2014/15. Мадридцы дома выиграли 1:0, матч в Турине завершился нулевой ничьей.

    Игра «Атлетико» – «Ювентус» пройдет завтра, 20 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    19.02.2019 15:32
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 17:59

      Статистика не в пользу Ювентуса. Но сейчас и Ювентус изменился в лучшую сторону. Хотя поединок обещает быть напряженным.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 19 февраля 2019, 16:58

      Ждём победы Атлетико

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 19 февраля 2019, 15:34

      будем надеяться, что в этот раз выстрелят

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