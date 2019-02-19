Сарри: «Меня обеспокоят результаты «Челси», а не реакция болельщиков»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри после поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в Кубке Англии выразил мнение, что футболисты лондонцев поддерживают его.

Итальянский специалист также прокомментировал реакцию болельщиков на игру своей команды во встрече с «МЮ».

«Имею ли я полную поддержку со стороны игроков? Думаю, это так. Конечно, я не могу говорить с полной уверенностью, но считаю, что они поддерживают меня. У меня с командой сложились очень хорошие отношения, но сейчас это не важно. Нам важно показывать хорошую игру и демонстрировать результат.

Кричалки фанатов? Я обеспокоен результатами, а не реакцией болельщиков. Я понимаю сложившуюся ситуацию и понимаю недовольство болельщиков команды, поскольку мы вылетели из Кубка Англии. На данный момент меня волнуют только результаты.

Мы можем сменить эмоциональный фон на положительный. Если мы сможем выиграть три или четыре матча кряду, это будет легко. Одержать пять побед подряд будет сложно», – сказал Сарри.