Агент: «Мевли точно не будет в «Эмполи». Ждем, когда «Зенит» разберется с документами»

Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника «Зенита» Михи Мевли, подтвердил, что игрок не перейдет в «Эмполи».

Сегодня стало известно, что Федерация футбола Италии отказала в регистрации трансфера словенца. Ранее сообщалось, что Мевлей интересуются «Ростов» и ЦСКА.

«Михи Мевли точно не будет в «Эмполи». «Ростов»? Подождeм, пока «Зенит» разберeтся с документами. Тогда будем знать будущее», – сказал Новиков.

«Зенит» и «Эмполи» договорились об аренде 28-летнего футболиста 31 января, в последний день трансферного окна. Клубы отправили документы по факсу, но из-за технических проблем их не успели зарегистрировать до окончания крайнего срока. В итоге Федерация футбола Италии сегодня решила не признавать трансфер свершившимся.