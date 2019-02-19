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    Агент: «Мевли точно не будет в «Эмполи». Ждем, когда «Зенит» разберется с документами»

    Футбольный агент Евгений Новиков, представляющий интересы защитника «Зенита» Михи Мевли, подтвердил, что игрок не перейдет в «Эмполи».

    Сегодня стало известно, что Федерация футбола Италии отказала в регистрации трансфера словенца. Ранее сообщалось, что Мевлей интересуются «Ростов» и ЦСКА.

    «Михи Мевли точно не будет в «Эмполи». «Ростов»? Подождeм, пока «Зенит» разберeтся с документами. Тогда будем знать будущее», – сказал Новиков.

    «Зенит» и «Эмполи» договорились об аренде 28-летнего футболиста 31 января, в последний день трансферного окна. Клубы отправили документы по факсу, но из-за технических проблем их не успели зарегистрировать до окончания крайнего срока. В итоге Федерация футбола Италии сегодня решила не признавать трансфер свершившимся.

    • Мевля перешeл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года за 8 миллионов евро.
    • В этом сезоне защитник провел за петербуржцев 14 матчей и забил один гол.

    Источник: «Чемпионат»

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    19.02.2019 14:20
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