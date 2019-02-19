Венгер: «Когда я впервые увидел Мбаппе, я подумал, что у нас во Франции есть Пеле»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что является большим поклонником нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Когда я в первый раз видел Мбаппе, я подумал, что у нас во Франции есть Пеле. Он уже футболист мирового класса, несмотря на то, что ему всего 20 лет», – сказал Венгер на красной дорожке на вчерашней церемонии вручения Laureus World Sports Awards в Монако.