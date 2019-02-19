Венгер: «Когда я впервые увидел Мбаппе, я подумал, что у нас во Франции есть Пеле»

Очень хороший игрок посмотрим что будет дальше
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что является большим поклонником нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Когда я в первый раз видел Мбаппе, я подумал, что у нас во Франции есть Пеле. Он уже футболист мирового класса, несмотря на то, что ему всего 20 лет», – сказал Венгер на красной дорожке на вчерашней церемонии вручения Laureus World Sports Awards в Монако.
- Мбаппе дебютировал во взрослом футболе за «Монако» в декабре 2015 года за 18 дней до своего 17-летия.
- За это время форвард провел на клубном уровне 133 матча, забил 72 гола и сделал 45 результативных передач.
- Мбаппе – двукратный чемпион Франции и чемпион мира 2018 года.