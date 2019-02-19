Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер: «Когда я впервые увидел Мбаппе, я подумал, что у нас во Франции есть Пеле»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что является большим поклонником нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    «Когда я в первый раз видел Мбаппе, я подумал, что у нас во Франции есть Пеле. Он уже футболист мирового класса, несмотря на то, что ему всего 20 лет», – сказал Венгер на красной дорожке на вчерашней церемонии вручения Laureus World Sports Awards в Монако.

    • Мбаппе дебютировал во взрослом футболе за «Монако» в декабре 2015 года за 18 дней до своего 17-летия.
    • За это время форвард провел на клубном уровне 133 матча, забил 72 гола и сделал 45 результативных передач.
    • Мбаппе – двукратный чемпион Франции и чемпион мира 2018 года.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2019 13:54
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 19 февраля 2019, 20:31

      Очень хороший игрок посмотрим что будет дальше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +846

      sined1951 19 февраля 2019, 14:04

      Начал почти как Пеле в свое время.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11