Sport24: у «Ростова» будет приоритетное право выкупа Скопинцева у «Краснодара»

По информации Sport24, «Ростов» при желании сможет выкупить полузащитника Дмитрия Скопинцева у «Краснодара».

Сегодня россиянин перешел из ростовского клуба в краснодарский за 6 миллионов евро. По условиям договора, сине-желтые оставили за собой приоритетное право выкупа 21-летнего футболиста в том случае, если «Краснодар» решит его продать.