Sport24: у «Ростова» будет приоритетное право выкупа Скопинцева у «Краснодара»

С одной стороны правильно делает Ростов. Однако цена Скопинцева наверняка будет расти и сделать это будет трудно.
По информации Sport24, «Ростов» при желании сможет выкупить полузащитника Дмитрия Скопинцева у «Краснодара».
Сегодня россиянин перешел из ростовского клуба в краснодарский за 6 миллионов евро. По условиям договора, сине-желтые оставили за собой приоритетное право выкупа 21-летнего футболиста в том случае, если «Краснодар» решит его продать.
- В этом сезоне хавбек провел за ростовчан 17 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.
- Скопинцев – воспитанник воронежской школы и московского «Динамо».