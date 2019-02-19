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    Sport24: у «Ростова» будет приоритетное право выкупа Скопинцева у «Краснодара»

    По информации Sport24, «Ростов» при желании сможет выкупить полузащитника Дмитрия Скопинцева у «Краснодара».

    Сегодня россиянин перешел из ростовского клуба в краснодарский за 6 миллионов евро. По условиям договора, сине-желтые оставили за собой приоритетное право выкупа 21-летнего футболиста в том случае, если «Краснодар» решит его продать.

    • В этом сезоне хавбек провел за ростовчан 17 матчей, забил один гол и сделал три результативные передачи.
    • Скопинцев – воспитанник воронежской школы и московского «Динамо».

    Источник: Sport24

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    19.02.2019 12:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 17:29

      С одной стороны правильно делает Ростов. Однако цена Скопинцева наверняка будет расти и сделать это будет трудно.

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zigbert 19 февраля 2019, 18:29

      Видимо опция выкупа будет не намного выше! Если не равная продаже! Краснодар решит продать только тогда, когда он не подойдет им, а это до летнего окна! За это время цена не взлетит!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 февраля 2019, 13:04

      практически бесполезное право, если он там будет расти, то у Ростова просто не будет таких денег, чтобы его купить, а если он с дуется....будет как тот же Новосельцев и Мевля нахрен никому не нужные, только если лимитные дыры в составе затыкать.
      Конечно Скопинцев помоложе и у него все впереди, но это и в обратную сторону может сыграть, еще проще в таком возрасте стать заурядным и пропасть.

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > FanatSerj 19 февраля 2019, 14:03

      В Краснодаре шансов вырасти и заиграть побольше, чем в том же Зените, который Скопинцева недавно чуть не купил

      3
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > 19 февраля 2019, 17:20

      небольшая потеря для ростова .паспортист.распиареный агентами

      1
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