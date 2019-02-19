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    Бонуччи: «Прошлым летом я отказался от перехода в «Реал»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что мог оказаться в «Реале» летом 2018 года.

    «Правда ли, что я отказался от перехода в «Реал»? Да, это действительно так. Мадридцы проявляли ко мне интерес. Быть для них трансферной целью вызывало у меня гордость и удовлетворение.

    Это значит, что я хорошо работал на протяжении многих лет. Но несмотря на это, звонок «Ювентуса» и желание вновь почувствовать себя дома охватили мое сердце и позволили решить, что Турин будет для меня лучшим вариантом», – сказа Бонуччи.

    • Бонуччи перешел в «Ювентус» из «Бари» в 2010 году.
    • Перед началом сезона-2017/18 итальянец перешел в «Милан», но спустя год вернулся обратно в Турин.

    Источник: Football Italia

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    19.02.2019 12:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 19 февраля 2019, 19:30

      Зачем ему было идти на понижение

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 17:25

      От добра ,добра не ищут. Ему и в Ювентусе не плохо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 19 февраля 2019, 14:06

      Ну защитник хороший. только зачем он реалу? явно не в основу вместо варана, и тем более, рамоса. Не хотел быть сменщиком, поэтому не пошел

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