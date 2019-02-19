Бонуччи: «Прошлым летом я отказался от перехода в «Реал»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, что мог оказаться в «Реале» летом 2018 года.

«Правда ли, что я отказался от перехода в «Реал»? Да, это действительно так. Мадридцы проявляли ко мне интерес. Быть для них трансферной целью вызывало у меня гордость и удовлетворение.

Это значит, что я хорошо работал на протяжении многих лет. Но несмотря на это, звонок «Ювентуса» и желание вновь почувствовать себя дома охватили мое сердце и позволили решить, что Турин будет для меня лучшим вариантом», – сказа Бонуччи.