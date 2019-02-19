Кобелев: «Если «Динамо» поставят задачу – еврокубки, состав надо обновлять на 90%»

Бывший капитан и главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что если перед столичным клубом поставят серьезные задачи, то команде нужно серьезно обновлять состав.

«Проблемы в управлении «Динамо» до сих пор возникали из-за того, что при прежнем формате было очень сложно согласовывать трансферы. И тренер – не важно, Хохлов или кто-то другой – становился заложником ситуации. Если сейчас ВТБ поставит задачу попадания в следующем сезоне в еврокубки, придется обновлять состав процентов на 90. Тот же Хохлов это наверняка понимает. Должен ли он сохранить пост главного тренера до конца чемпионата? Однозначно. А дальше все будет зависеть от результата и видения ситуации руководством», – сказал Андрей Кобелев.