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    Кобелев: «Если «Динамо» поставят задачу – еврокубки, состав надо обновлять на 90%»

    Бывший капитан и главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что если перед столичным клубом поставят серьезные задачи, то команде нужно серьезно обновлять состав.

    «Проблемы в управлении «Динамо» до сих пор возникали из-за того, что при прежнем формате было очень сложно согласовывать трансферы. И тренер – не важно, Хохлов или кто-то другой – становился заложником ситуации. Если сейчас ВТБ поставит задачу попадания в следующем сезоне в еврокубки, придется обновлять состав процентов на 90. Тот же Хохлов это наверняка понимает. Должен ли он сохранить пост главного тренера до конца чемпионата? Однозначно. А дальше все будет зависеть от результата и видения ситуации руководством», – сказал Андрей Кобелев.

    • После 17-ти туров москвичи занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.
    • Андрей Кобелев – воспитанник московского «Динамо».
    • Специалист работал в структуре московского клуба с 2004 по 2010-й и с 2015 по 2016-й.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.02.2019 09:47
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +206

      andromend 19 февраля 2019, 22:18

      Посмотрел пару товарняков динамовских, не впечатлило. Нам бы удержаться.Как не грустно об этом говорить.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 19 февраля 2019, 16:28

      Для смены состава нужны дорогие игроки высокого класса ,для которых и зарплата должна быть соответствующей. Понимает ли это руководство Динамо?

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      Рейтинг: +449

      Сенситив 19 февраля 2019, 15:40

      любой слабый тренер, для решения "грандиозных" задач, поставленных руководством команды, требует усиления состава, даже у европейских грандов и мало таких, как Симеоне - взял тот состав, что есть и сделал чемпионом Испании, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin 19 февраля 2019, 13:31

      Там на 100% надо обновлять, во-первых омолаживать надо, во-вторых все позиции нуждаются в усилении, если уж замахиваться на еврокубки.

      0
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Hoahin 19 февраля 2019, 16:26

      Очень люблю такую аналитику, ведь о чём то думал анализировал, а итог никакой, пена одна.Этот коммент можно к любому клубу отнести, даже Реалу или Барсе.

      0
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      Рейтинг: +1369

      Hoahin > o33uk 22 февраля 2019, 12:28

      Причем тут Реал или Барселона вообще? Что называется сравнил *уй с трамвайной ручкой. Ты состав то посмотри Динамо, какие к черту еврокубки? Середняковые россияне с третьесортными легионерами.

      -1
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      Рейтинг: +379

      o33uk > Hoahin 22 февраля 2019, 20:55

      Даже не знаю что ответить человеку который сравнивает гениталии с трамвайной ручкой(вообще кто нить видел эту ручку как она выглядит).
      Ты полный идиот видимо Реал и Барса тут при том что твой комментарий (разжевываю как для первоклассника) набор общих фраз которые можно применить к любому клубу.
      И во-вторых про состав, только такое тупое существо как ты может рассуждать о чём то исходя из фамилий. Если б дауны подобные тебе были правы то Зенит был бы уже 20-кратным чемпионом однако чо то как то не срастается.

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 февраля 2019, 13:22

      всю наличку в банке на покупку игроков и будет у нас ещё один конкурент клуб Костин тебе флаг давай дерзай

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 февраля 2019, 13:17

      в этом сезоне уже дергаться поздно и ставить какие то цели, как раз можно плавно и неспешно точечно усилить состав с оглядкой на следующий сезон.
      А если перед началом следующего сезона понакупят пачку "бабло-любящих" игроков еще и на ленточке после сборов, то о каких тогда вообще целях можно говорить, будет очередной разброд и шатания, коллектив развалиться и начнутся дрязги, кто сколько денег получает.

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      Рейтинг: +379

      o33uk > FanatSerj 19 февраля 2019, 18:52

      Хорошо что есть ещё 10 туров,мне хочется этот состав доказал что они способны удивить.
      Надо только Матьё обратно выкупить, он у турок не всегда играет и не думаю что слишком дорого будет стоить))).

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 19 февраля 2019, 13:05

      Сомнительные задачи. На их выполнение нужны космические суммы. У ВТБ деньги есть, но согласятся-ли они раскошелиться на создание супер-клуба?

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      Рейтинг: +379

      o33uk > владимир миронов 19 февраля 2019, 16:23

      А что в этом сомнительного? Какой то странный коммент у тебя получился.
      Космические суммы это сколько на твой взгляд?

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 19 февраля 2019, 11:37

      А тренера?

      0
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 19 февраля 2019, 10:41

      Тренер сам расписался в своей никчемности, а ты с этим составом постарайся. Есть ведь и своя школа, и еврокубковые традиции.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 февраля 2019, 10:12

      Тренеры в таких клубах как Зенит, Спартак, Локомотив, Динамо становят заложниками завышенных амбиций и ожиданий менеджмента этих клубов.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 10:22

      Это потому,что они молодые и не имеют право голоса?
      То,что их ,,имеют,, сомнений нет.
      А посему,если согласиться с твоей постановкой вопроса,то прогресс рос.футболу не грозит....стагнация....одно и тоже,одно и тоже.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 19 февраля 2019, 10:25

      Привет, Лёша ! В этих клубах тренеров меняют невзирая на возраст, опыт и регалии. Всё идёт от митрофанушек во главе этих клубов, а они далеки от спорта и футбола в частности, как мы с тобой от юности своей...

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 10:36

      Физкульт привет,Олежик. Ты ,как я вижу,чуешь проблему,так почему в самой демократичной стране мира,не прислушиваются к гласу народа?
      Что есть ,,демократия,,? Demos Kratos (lat) Правление народа,типа такого...Что то не видно....Налоги да,кидалово да,наколово да....это присутствует.
      У покойного Говорухина фильм был,,Так жить нельзя,,
      А что изменилось?
      Или народ такой забитый или все пох?
      Вяк-вяк и в норку..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 19 февраля 2019, 10:46

      Где и кто прислушивается к гласу народа ? У всех есть советники, помощники да они и о себе высокого мнения. Референдумы запретили, многие вопросы, которые должны согласовываться с местным населением также убрали или игнорируют и творят, что хотят с уплотнительной застройкой, грандиозными стройками и проектами. Профи и учёных мало слушают, а ты про глас народа. Кинут кость, лапшу на уши повесят и дальше поехали. Вот завтра будет очередное послание Федеральному Собранию в 12:00 по центральным каналам. А нам их только остаётся про себя посылать куда по дальше...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 19 февраля 2019, 10:52

      Я к внучке, буду после обеда. Пока.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 19 февраля 2019, 10:56

      Ты это послание смотри,как кинокомедию...)))
      Тогда и переживать не будешь.

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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > alex1951 19 февраля 2019, 12:59

      Прошу прощения. Почему за рубежом называется обращение к народу, а у нас послание?

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > владимир миронов 19 февраля 2019, 14:42

      Уважаемый Владимир ,в самом вопросе заложен ответ:
      Потому,что у вас ,,посылают,, .....а у нас ,,обращаются,. и нет ручного правления ,все проблемы социальные решаются за неделю,без бюрократии...но не все так идеально...

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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > alex1951 19 февраля 2019, 15:19

      Логично. В ближайшей перспективе нам от этого не уйти,детей жалко.

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > владимир миронов 19 февраля 2019, 15:33

      Владимир,как не крути ,а мы ,,советские ,, внутри - (почти стихи получились)....)))
      Так не хочется влезать в политику....и ,пожалуй, не буду....
      Скажу лишь одно,Царя надо менять - засиделся.....
      Его кредо - защита Родины,а защита детей,пенсионеров,это что ,разве не в его компетенции?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 19 февраля 2019, 16:30

      Я давно не смотрю и не слушаю. Там для меня ничего нового и интересного нет. Тем более в это время я гуляю с внучкой, а вечером есть что смотреть, без всех этих повторов и цитирований.

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