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    Черышев – о свисте болельщиков: «Неприятно было. А что поделать? Они имеют право»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, как реагировал на критику со стороны испанских болельщиков. Фанаты клуба освистывали россиянина, когда он появлялся на поле.

    – Свист мотивировал или угнетал?

    – Неприятно было. А что поделать? Болельщики имеют право на это. Когда не показываешь той игры, которой от тебя ждут, люди злятся и свистят. Я тоже злился, но отнесся с пониманием. Знал, что все изменится. Стоит забить гол и отдать хороший пас – будут аплодировать.

    – Тренер что-то про свист говорил?

    – Да, он посоветовал отключиться от всего, что происходит вокруг. Сказал, чтобы я верил в себя и делал то, что умею. После этого дела пошли вверх.

    • Черышев перешел в «Валенсию» на правах аренды из «Вильярреала».
    • В этом сезоне 28-летний хавбек забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 25 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.02.2019 00:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 19 февраля 2019, 09:53

      Нормальная реакция болельщиков, во всех странах так же.Денису выступать без травм, заслужить симпатии болельщиков и удачи во всем.

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