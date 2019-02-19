Черышев – о свисте болельщиков: «Неприятно было. А что поделать? Они имеют право»

Нормальная реакция болельщиков, во всех странах так же.Денису выступать без травм, заслужить симпатии болельщиков и удачи во всем.
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, как реагировал на критику со стороны испанских болельщиков. Фанаты клуба освистывали россиянина, когда он появлялся на поле.
– Свист мотивировал или угнетал?
– Неприятно было. А что поделать? Болельщики имеют право на это. Когда не показываешь той игры, которой от тебя ждут, люди злятся и свистят. Я тоже злился, но отнесся с пониманием. Знал, что все изменится. Стоит забить гол и отдать хороший пас – будут аплодировать.
– Тренер что-то про свист говорил?
– Да, он посоветовал отключиться от всего, что происходит вокруг. Сказал, чтобы я верил в себя и делал то, что умею. После этого дела пошли вверх.
- Черышев перешел в «Валенсию» на правах аренды из «Вильярреала».
- В этом сезоне 28-летний хавбек забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи в 25 матчах.