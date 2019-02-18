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    Васин: «В клинике в Барселоне больше всего общались с Лавесси и Бельерином»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о своем восстановлении после травмы. В феврале 2018 года россиянин порвал крестообразные связки.

    Вчера футболист прибыл на тренировочный сбор армейцев.

    – Я проходил реабилитацию в клинике «Кирон» под руководством профессора Рамона Кугата. Клиника популярна среди футболистов, вместе со мной работало много других игроков. Делали инъекции раз в неделю, разные процедуры, плюс два раза в день занимался в зале по два с половиной – три часа. Три недели ушло на то, чтобы убрать боль и начать более-менее загружать мышцу нормальными весами. Последнюю неделю бегал с реабилитологом в горах, утром занимался в зале, закачивал ногу, плюс процедуры.

    – Как ощущает себя нога? И как сам себя чувствуешь?

    – Морально очень рад вернуться сюда, увидеть ребят. В Барселоне месяц был практически один, поскольку в клинике ребята все иностранцы. С одной стороны, это хорошо: чуть подтянул английский. С другой – соскучился по нашим шуткам, приколам. Так что в этом плане испытал прилив эмоций. Главную задачу я выполнил – мы убрали боль в ноге. По ощущениям сейчас нужно продолжать закачивать ногу и набирать форму. Ребята полтора месяца работают на сборах, я весь этот путь теперь должен пройти тоже. Делать это буду быстренько, по ускоренной программе.

    – В чем суть предписаний барселонских врачей на ближайшее время?

    – Буду так же закачивать ногу и выходить на поле, делать какие-то упражнения с мячом, частоту. Вечером – бегать по программе, которую давали ребятам на первых двух сборах, наматывать километры.

    – Многое здесь зависит от настроя, от морально-волевых качеств. Как у тебя с этим – тем более, подобное длительное восстановление ты уже проходил…

    – В этом плане все в порядке. Я пережил в одиночку месяц в Барселоне, здесь будет легче. Ребята помогают, подбадривают. В Кампоаморе все родное, тренироваться удобно, всем рядом. Проблем никаких не будет.

    – Что за иностранные игроки восстанавливались с тобой в Барселоне?

    – Больше всего общались с Лавесси и Бельерином. Эктор – классный парень, мы с ним быстро сошлись. Он только после операции, все время лежал на кушетке, делал упражнения. Всегда веселый, с колонкой, с музыкой. Еще были Куадрадо из «Ювентуса», Афеллай. В последние пару дней подъехал один очень известный футболист. С ним особо не пообщались, он постоянно ходил со своим окружением. Но я так понял, что этот игрок не афиширует свое пребывание в клинике, поэтому его фамилию называть не буду.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    18.02.2019 21:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 18 февраля 2019, 22:51

      "пережил в одиночку месяц в Барселоне" :))))))) как будто на необитаемом острове выживал)))
      -Я целый месяц жил в Барселоне!!! во как надо:))) радостно, с улыбкой и хвастаясь загаром))

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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 18 февраля 2019, 21:30

      ". Я пережил в одиночку месяц в Барселоне"
      да не дай Бог кому такое пережить...это как в Биберево на сутках...((

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