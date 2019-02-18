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    Милевский: «К геям отношусь так себе. Не очень, если честно»

    Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о своем отношении к геям. На данный момент 34-летний форварда выступает за «Динамо-Брест».

    – Так себе. Не очень, если честно. Они как-то разговаривают по-другому. Я общался с геями, находясь в одной компании, они какие-то другие, чувствуется какое-то расстояние и холодок.

    – Встречался с геями в футболе?

    – Я свечку не держал, но какие-то подозрения были, они ими и остались. Все говорят о Ласло Боднаре (экс-защитник «Динамо» Киев)… Я помню, когда к нему приезжал то ли его парень, то ли друг, то они постоянно уходили из одного заведения с девочками. Нормально Ласло работал. Может, он был бисексуалом, не знаю. В футболе геев я не встречал.

    Источник: Ютуб-канал «Бомбардир»

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    18.02.2019 19:07
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +209

      CheToTaM 18 февраля 2019, 23:22

      Кому вообще интересно, что о геях думает вышедший в тираж футболист?

      -1
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > CheToTaM 27 февраля 2019, 02:59

      Не умничай.........ты лично даже в тираж не вышел.........Не знаешь лично человека а хамишь ему............

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 18 февраля 2019, 22:00

      Сказал бы проще, как в своё время Любимов - "Я к ним не отношусь", и было бы всё понятно. А то вот надо тумана напустить)))

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      Рейтинг: +254

      fabio_c 18 февраля 2019, 21:18

      но всё-таки относится)

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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 18 февраля 2019, 20:41

      Не очень, это как? 50 на 50???

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 февраля 2019, 19:38

      геи ,геи -говори прямо ********

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > giluxa1963 18 февраля 2019, 21:46

      в нынешнем мире далеко не все геи - ******)

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