Милевский: «К геям отношусь так себе. Не очень, если честно»

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о своем отношении к геям. На данный момент 34-летний форварда выступает за «Динамо-Брест».

– Так себе. Не очень, если честно. Они как-то разговаривают по-другому. Я общался с геями, находясь в одной компании, они какие-то другие, чувствуется какое-то расстояние и холодок.

– Встречался с геями в футболе?

– Я свечку не держал, но какие-то подозрения были, они ими и остались. Все говорят о Ласло Боднаре (экс-защитник «Динамо» Киев)… Я помню, когда к нему приезжал то ли его парень, то ли друг, то они постоянно уходили из одного заведения с девочками. Нормально Ласло работал. Может, он был бисексуалом, не знаю. В футболе геев я не встречал.