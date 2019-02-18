Гризманн: «Мне нравится стиль «Атлетико». Он принес нам успех, и мы его ни на что не променяем»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» рассказал, как ему играется под руководством главного тренера мадридцев Диего Симеоне. Француз заявил, что команда сделает все возможное, чтобы дойти до финала турнира, который состоится на домашнем стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

– Легко было адаптироваться к требованиям Диего Симеоне в «Атлетико»?

– Его стиль отличался от того, к чему я привык в «Реале Сосьедад». У него больше оборонительной работы в плане тактики. Мне приходилось учиться, смотреть на партнеров и слушать. Через пару месяцев я уже играл в основном составе. Мне нравится наш стиль. Я стараюсь учить ему наших новичков. Он принес нам успех. Мы его ни на что не променяем.

– Нападающим у Симеоне приходится выполнять черновую работу и многим жертвовать на поле. Каково это?

– Поначалу сложно, потому что ты не привык к этому. Или предпочитаешь оставаться впереди и ждать мяча. Но здесь так нельзя. Все должны отрабатывать и помогать друг другу в обороне. Надо отбирать мячи.

Постепенно ты начинаешь получать удовольствие от удачного отбора, от подкатов и выигранных единоборств. Все это придает уверенности, когда мяч у тебя.

– Вы говорили, что за последние годы стали более разносторонним игроком. Поэтому вы решили остаться в «Атлетико»?

– Мне помогло решиться то, что я ощущаю себя ключевым участником проекта. Это и, конечно же, поддержка тренера, клуба и партнеров. Я знаю, что играю здесь ведущую роль. И я сделаю все возможное, чтобы помочь клубу добиться максимальных результатов.

– Победа в прошлой Лиге Европы поможет «Атлетико» успешно выступить в этой Лиге чемпионов?

– У нас есть футболисты, которые играли в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионата мира. Мы уже обретаем уверенность в важных матчах и решающих эпизодах. Мы стали прибавлять именно в такие моменты, и это помогает нам играть лучше.

У нас в команде появились новые лица. Но фундаментальная база остается прежней, и это поможет нам добиться хороших результатов.

– В этом сезоне финал пройдет на стадионе «Метрополитано». Это придает вам мотивации?

– Да. И нам, и болельщикам. Здесь всегда великолепная атмосфера. Это то, что нам нужно, то, чего мы хотим как игроки. Домашний финал стал бы праздником для всех, кто связан с «Атлетико». Путь туда будет трудным, но мы постараемся изо всех сил. Сделаем все возможное, чтобы попасть в финал, а там посмотрим.

Встреча «Атлетико» – «Ювентус» состоится в среду, 20 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.