Ибрагимович: «Я как вино: чем старше, тем становлюсь лучше. Сейчас я просто выхожу на поле и доминирую»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что с возрастом становится только лучше.

«Чем старше я становлюсь, тем я становлюсь лучше. Как красное вино. Итак, представьте, что случится в этом сезоне.

После одного сезона в МЛС я теперь знаю больше. Я взволнован и с нетерпением жду, чтобы вновь начать играть. Потому что мне нравится МЛС после проведенного там года. В первом сезоне я был словно в ожидании. Думал, что меня ждет, как это будет, каков уровень лиги, и тому подобное.

Но теперь все это у меня в голове. Поэтому сейчас я просто выхожу на поле и доминирую», – сказал Ибрагимович.