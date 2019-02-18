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    Ибрагимович: «Я как вино: чем старше, тем становлюсь лучше. Сейчас я просто выхожу на поле и доминирую»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович заявил, что с возрастом становится только лучше.

    «Чем старше я становлюсь, тем я становлюсь лучше. Как красное вино. Итак, представьте, что случится в этом сезоне.

    После одного сезона в МЛС я теперь знаю больше. Я взволнован и с нетерпением жду, чтобы вновь начать играть. Потому что мне нравится МЛС после проведенного там года. В первом сезоне я был словно в ожидании. Думал, что меня ждет, как это будет, каков уровень лиги, и тому подобное.

    Но теперь все это у меня в голове. Поэтому сейчас я просто выхожу на поле и доминирую», – сказал Ибрагимович.

    • Швед перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в марте 2018 года.
    • В прошлом сезоне 37-летний футболист провел в МЛС 27 матчей, забил 22 гола и сделал семь результативных передач.

    Источник: CNN

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    18.02.2019 16:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 18 февраля 2019, 21:54

      Скоро будет против детсада играть...и считать себя ну очень крутым.Крутон млин!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 18 февраля 2019, 19:31

      Да, этот уксус никогда не изменится и главное руки не устают сидеть на против зеркала, вот уж трудяга!

      -1
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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 18 февраля 2019, 18:08

      И вино когда-то киснет. Ничего личного. Просто это себялюбие раздражает.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 17:49

      В таком случае ,зря ты ушел из Манчестера Златан.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 18 февраля 2019, 16:44

      Успехов тебе, Златан! Не прокисай как можно дольше. ++++++

      4
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