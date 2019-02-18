«Добро пожаловать в новую семью!» Бускетс завел аккаунт в инстаграме

Красава) так долго держался)
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс вчера зарегистрировал аккаунт в инстаграме.
«Всем привет! Я уже в социальных сетях! Добро пожаловать в эту новую семью!
Это моя официальная учетная запись в инстаграм. Но вы также можете следить за мной в твиттере и фейсбуке», – написал испанец в своем первом посте.
- В текущем сезоне футболист провел за каталонскую команду 34 матча и отметился одной голевой передачей.
- «Барселона» после 24-х туров лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая «Атлетико» на семь очков.
- Во вторник, 19 февраля, сине-гранатовые на выезде сыграют с «Лионом» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.