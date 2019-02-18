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    «Добро пожаловать в новую семью!» Бускетс завел аккаунт в инстаграме

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс вчера зарегистрировал аккаунт в инстаграме.

    «Всем привет! Я уже в социальных сетях! Добро пожаловать в эту новую семью!

    Это моя официальная учетная запись в инстаграм. Но вы также можете следить за мной в твиттере и фейсбуке», – написал испанец в своем первом посте.

    • В текущем сезоне футболист провел за каталонскую команду 34 матча и отметился одной голевой передачей.
    • «Барселона» после 24-х туров лидирует в турнирной таблице Примеры, опережая «Атлетико» на семь очков.
    • Во вторник, 19 февраля, сине-гранатовые на выезде сыграют с «Лионом» в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Источник: Инстаграм Серхио Бускетса

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    18.02.2019 15:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 18 февраля 2019, 16:25

      Красава) так долго держался)

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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > DeStar 18 февраля 2019, 18:09

      Просто узнал, какие там ценники на рекламу)
      Агенты заставили, скорее всего.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > MrNao1 18 февраля 2019, 19:23

      ну я вот тоже хотел написать, мол явно ... не знаю, не 1 лям баксов точно потерял на отсутствии инсты))

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