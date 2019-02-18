«Добро пожаловать в новую семью!» Бускетс завел аккаунт в инстаграме

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс вчера зарегистрировал аккаунт в инстаграме.

«Всем привет! Я уже в социальных сетях! Добро пожаловать в эту новую семью!

Это моя официальная учетная запись в инстаграм. Но вы также можете следить за мной в твиттере и фейсбуке», – написал испанец в своем первом посте.