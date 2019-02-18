Бенитес: «ЦСКА – хорошая команда, Гончаренко – умный специалист»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился мнением о ЦСКА.

На сборе в Кампоаморе команды в субботу сыграли вничью в товарищеском матче со счетом 1:1.

– Какое впечатление оставила игра ЦСКА против «Ньюкасла»?

– У вас хорошая команда. Перед игрой я говорил с вашим главным тренером, это умный специалист. ЦСКА хорошо играл в пас, так что нам пришлось быстро подстраивать под это защиту и вносить коррективы по ходу матча. Вы могли видеть, что во втором тайме у соперника прошло несколько пасов за спину наших защитников. Это было достаточно опасно. Хорошая команда и хороший тренер.

– Вы помните, что произошло в 2005-м, когда ваш «Ливерпуль» играл против ЦСКА в Суперкубке УЕФА?

– Да, мы победили 3:1. Конечно, я хорошо помню ту встречу. Мы провели отличный матч, соперник тоже играл здорово. Если ты играешь в Суперкубке, это уже значит, что ты выиграл турнир, добился чего-то. Я в первую очередь должен похвалить своих футболистов, но в любом случае это был топ-матч.

– Мы относимся к вам с большим уважением, но все же, была тогда игра рукой у Джибриля Сиссе на последних минутах?

– Я уже не помню (улыбается). На самом деле это не главное. Главное, что «Ливерпуль» и ЦСКА получили право сыграть в том матче. Я надеюсь, что скоро у вас будет еще один большой финал, и вы в нем победите!