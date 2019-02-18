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    Бенитес: «ЦСКА – хорошая команда, Гончаренко – умный специалист»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес поделился мнением о ЦСКА.

    На сборе в Кампоаморе команды в субботу сыграли вничью в товарищеском матче со счетом 1:1.

    – Какое впечатление оставила игра ЦСКА против «Ньюкасла»?

    – У вас хорошая команда. Перед игрой я говорил с вашим главным тренером, это умный специалист. ЦСКА хорошо играл в пас, так что нам пришлось быстро подстраивать под это защиту и вносить коррективы по ходу матча. Вы могли видеть, что во втором тайме у соперника прошло несколько пасов за спину наших защитников. Это было достаточно опасно. Хорошая команда и хороший тренер.

    – Вы помните, что произошло в 2005-м, когда ваш «Ливерпуль» играл против ЦСКА в Суперкубке УЕФА?

    – Да, мы победили 3:1. Конечно, я хорошо помню ту встречу. Мы провели отличный матч, соперник тоже играл здорово. Если ты играешь в Суперкубке, это уже значит, что ты выиграл турнир, добился чего-то. Я в первую очередь должен похвалить своих футболистов, но в любом случае это был топ-матч.

    – Мы относимся к вам с большим уважением, но все же, была тогда игра рукой у Джибриля Сиссе на последних минутах?

    – Я уже не помню (улыбается). На самом деле это не главное. Главное, что «Ливерпуль» и ЦСКА получили право сыграть в том матче. Я надеюсь, что скоро у вас будет еще один большой финал, и вы в нем победите!

    • После 17-ти туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
    • В 18-м туре армейцы 2 марта сыграют на выезде с тульским «Арсеналом».

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    18.02.2019 15:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 февраля 2019, 18:33

      Старик Бенитес нас отметил и с подвала АПЛ благословил.

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 18 февраля 2019, 15:54

      "Тут помню, а тут не помню"
      Из КФ Джентльмены удачи

      1
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 18 февраля 2019, 15:43

      Сиссе в том матче рукой себе подыграл. Обидно было черт возьми. Состав у ЦСКА был бомбовый. Корвальо, Красич, Лав, Жирков...да и Игарек играл надёжно без мандража по европейски.﻿ Все таки приток и отток нефтедолларов сильно сказывается на футболе. Раньше российские клубы за суперкубки Уефа боролись, а теперь 3-ее местро в группе чешским клубам уступают.

      3
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      Рейтинг: +695

      fan-man > Леха из Твери 18 февраля 2019, 18:16

      И вдвойне обидно, что это было под конец матча

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Леха из Твери 18 февраля 2019, 19:34

      Если бы тогда чехам не проиграли, то продолжили бы игры
      в ЛЧ.

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