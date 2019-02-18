Рассказов: «Когда стукнуло 20, понял, что для дальнейшего роста нужна девушка, которая будет меня любить и поможет добиться большего»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов объяснил, почему решился на серьезные отношения с девушкой. По мнению 21-летнего футболиста, они помогают расти в профессиональном плане.

«Сейчас у меня появилась девушка. Это мои первые серьезные отношения. До этого я не думал об этом и не собирался.

В том году, наверное, в начале, после своего дня рождения подумал, что уже как-то пора начинать. Я слишком много времени отдал и отдаю футболу. В юношеском возрасте вообще – академия, дубль, «Спартак-2». Потом по итогу основа.

Очень много времени на это уделяешь и думаешь о личной жизни, что это во вред. До этого я думал, что она только во вред пойдет, а когда мне стукнуло 20, я уже понял, что для дальнейшего роста нужна девушка. Которую я буду любить, которая будем меня любить и поможет добиться большего», – сказал Рассказов в интервью YouTube-каналу «Карп».