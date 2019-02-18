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    Рассказов: «Когда стукнуло 20, понял, что для дальнейшего роста нужна девушка, которая будет меня любить и поможет добиться большего»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов объяснил, почему решился на серьезные отношения с девушкой. По мнению 21-летнего футболиста, они помогают расти в профессиональном плане.

    «Сейчас у меня появилась девушка. Это мои первые серьезные отношения. До этого я не думал об этом и не собирался.

    В том году, наверное, в начале, после своего дня рождения подумал, что уже как-то пора начинать. Я слишком много времени отдал и отдаю футболу. В юношеском возрасте вообще – академия, дубль, «Спартак-2». Потом по итогу основа.

    Очень много времени на это уделяешь и думаешь о личной жизни, что это во вред. До этого я думал, что она только во вред пойдет, а когда мне стукнуло 20, я уже понял, что для дальнейшего роста нужна девушка. Которую я буду любить, которая будем меня любить и поможет добиться большего», – сказал Рассказов в интервью YouTube-каналу «Карп».

    Источник: YouTube-канал «Карп»

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    18.02.2019 14:21
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 февраля 2019, 12:42

      Про Кержа еще забыли упомянуть ))) Тот тоже еще тот куролесник.
      Да и Шунина можно вспомнить.
      Тут только один пример положительный вспоминается это Жирковы - два сапога пара.
      Как из 4-го Ледникового два суслика с фразой: "Мы очень......очень...ТУПЫЕ".
      Не в обиду Юрию и его футбольным качествам на поле, тут наоборот памятник при жизни можно уже поставить, работяга.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 19 февраля 2019, 09:59

      Примеры Аршавина, Глушакова и Тарасова тут неприемлемы по причине низкого IQ.Было бы наоборот, изначально парни заключили бы брачный контракт.Это отрезвляюще действует на охотниц за головами.
      А Николай молодец.Пусть делает то, что должно.Желаю ему удачи.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 февраля 2019, 20:18

      Только не женись, сразу оберет до копейки. Щас стерв развелось выше крыши.

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 18 февраля 2019, 18:43

      ...и пошёл искать утконоса в ночном клубе.Традиционно,она останется невинной ДЕВУШКОЙ до тех пор,пока не станет бабушкой.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 февраля 2019, 17:59

      Когда стукнет 30, поймёт, что нужна жена.
      Нормальная периодичность в 10 лет. :-)))

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 17:27

      Хорошо Николай ,если у тебя все сложится и в футболе ,и в жизни.

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 18 февраля 2019, 17:01

      Правильно думает пацан.
      Чем раньше найдешь серьезные отношения, тем прочнее будет тыл в дальнейшем. Хорошо бы еще в молодости уметь разбираться в людях, чтоб не делать роковых ошибок.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 18 февраля 2019, 16:06

      Только вот чаще наоборот девушки тормозят развитие как спортсмена,,,,,это ночные клубы ,,,нарушение режима и прочее,,

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      Рейтинг: +3609

      александр п > slavutiq70 18 февраля 2019, 16:52

      Тут уж только от него зависит ,с кем встречаться с шалавой или серьёзной девушкой.

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > александр п 18 февраля 2019, 17:44

      Не так уж это просто,,,бывают мужики в 40 лет голову теряют,,,и далеко не глупые,а тут парню 20 как повезёт

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      Рейтинг: +3609

      александр п > slavutiq70 18 февраля 2019, 17:54

      Поэтому мой прадед сам женил своих детей и не разу не ошибся.

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 18 февраля 2019, 15:27

      Посоветовался бы для начала с тем же Глушаковым, а ещё с Аршавиным, Тарасовым...
      Тогда бы (может быть) и пришло озарение, ДЛЯ ЧЕГО нужна "девушка для серьёзных отношений".
      Когда футболёру (и не только) бабло девать некуда, тут же из ниоткуда возникают такие "девушки".

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      Рейтинг: +3609

      александр п > derrik2000 18 февраля 2019, 16:46

      Брачный контракт надо заключать,и никаких проблем не будет.

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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > derrik2000 18 февраля 2019, 17:26

      А может не надо всех под одну гребенку . Будем надеяться , что Рассказову повезет больше чем перечисленной тобой троице .

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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > VVM1964 18 февраля 2019, 19:51

      Может, повезёт, а, может, и не повезёт.
      Время сейчас такое..гм-гм...
      И воспитание соответствующее.

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 18 февраля 2019, 15:21

      Такую еще попробуй найди

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