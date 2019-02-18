«Бавария» хочет купить Дибалу

По информации Focus, «Бавария» планирует приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.

Как сообщает источник, председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге является большим поклонником аргентинца.

Ранее появилась информация, что «Ювентус» готов обменять Дибалу в «Ливерпуль» на Мохамеда Салаха. Также сообщалось об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Интера».