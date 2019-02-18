«Бавария» хочет купить Дибалу

Да не отдаст Юве Дибалу. Тем более там атакующая связка образуется у них с Роналдо + Манджукич
По информации Focus, «Бавария» планирует приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.
Как сообщает источник, председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге является большим поклонником аргентинца.
Ранее появилась информация, что «Ювентус» готов обменять Дибалу в «Ливерпуль» на Мохамеда Салаха. Также сообщалось об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Интера».
- В этом сезоне Дибала провел за туринцев 29 матчей, забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.
- Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 110 миллионов евро.