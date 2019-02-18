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    «Бавария» хочет купить Дибалу

    По информации Focus, «Бавария» планирует приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу.

    Как сообщает источник, председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге является большим поклонником аргентинца.

    Ранее появилась информация, что «Ювентус» готов обменять Дибалу в «Ливерпуль» на Мохамеда Салаха. Также сообщалось об интересе к 25-летнему футболисту со стороны «Интера».

    • В этом сезоне Дибала провел за туринцев 29 матчей, забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.
    • Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до 2022 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 110 миллионов евро.

    Источник: Focus

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    18.02.2019 13:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 18 февраля 2019, 15:23

      Да не отдаст Юве Дибалу. Тем более там атакующая связка образуется у них с Роналдо + Манджукич

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 18 февраля 2019, 15:20

      Сложно сказать, зачем он нужен. Физически Бундеслигу он не потянет. К тому же что-то не вспоминаются матчи с топами в ЛЧ, где он бы вытаскивал команду. А Баварии нужны игроки способные именно на это, хотя бы в перспективе. С остальным проблем нет. Баварии нужно Реал с Барсой обыгрывать. О перспективе особой говорить смысла нет, так как 25 лет - не малый возраст для атакующего игрока, нужно постепенно на пик выходить. Плюс лидерских качеств и характера Роналду, Рибери или Роббена не наблюдается.

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