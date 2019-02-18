Лингард и Марсьяль могут восстановиться к матчу с «Ливерпулем»

Интереснейшая игра.
Джесси Лингард и Антони Марсьяль имеют шансы восстановиться от травм к матчу 27-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».
По информации Mirror, оба футболиста восстанавливаются с опережением графика. Ранее сообщалось, что они пропустят от двух до трех недель.
- Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 24 февраля. Начало игры – в 17:05 по московскому времени.
- После 26 сыгранных матчей манкунианцы занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 51 очко. На счету мерсисайдцев 65 очков и они делят лидерство с «Манчестер Сити».