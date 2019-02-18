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    Лингард и Марсьяль могут восстановиться к матчу с «Ливерпулем»

    Джесси Лингард и Антони Марсьяль имеют шансы восстановиться от травм к матчу 27-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

    По информации Mirror, оба футболиста восстанавливаются с опережением графика. Ранее сообщалось, что они пропустят от двух до трех недель.

    • Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 24 февраля. Начало игры – в 17:05 по московскому времени.
    • После 26 сыгранных матчей манкунианцы занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 51 очко. На счету мерсисайдцев 65 очков и они делят лидерство с «Манчестер Сити».

    Источник: Mirror

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    18.02.2019 11:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 16:47

      Интереснейшая игра.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Mikael/001 18 февраля 2019, 14:00

      Тем временем у Санчеса возможность появится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 февраля 2019, 13:18

      скорей бы...

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