Лингард и Марсьяль могут восстановиться к матчу с «Ливерпулем»

Джесси Лингард и Антони Марсьяль имеют шансы восстановиться от травм к матчу 27-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем».

По информации Mirror, оба футболиста восстанавливаются с опережением графика. Ранее сообщалось, что они пропустят от двух до трех недель.