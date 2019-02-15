Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лингард и Марсьяль пропустят две-три недели из-за травм. Они не сыграют против «Челси» и «Ливерпуля»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и нападающий Антони Марсьяль пропустят от двух до трех недель из-за травм, полученных в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

    Англичанин был заменен в компенсированное к первому тайму время, у него повреждение подколенного сухожилия. Француз не вышел на поле после перерыва. У него проблемы с пахом.

    • Лингард и Марсьяль пропустят матч 1/8 финала Кубка Англии с «Челси» и игру 27-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
    • Ответная встреча между «МЮ» и «ПСЖ» состоится в Париже, 6 марта.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 18:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11