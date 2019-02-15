Лингард и Марсьяль пропустят две-три недели из-за травм. Они не сыграют против «Челси» и «Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и нападающий Антони Марсьяль пропустят от двух до трех недель из-за травм, полученных в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Англичанин был заменен в компенсированное к первому тайму время, у него повреждение подколенного сухожилия. Француз не вышел на поле после перерыва. У него проблемы с пахом.