Лингард и Марсьяль пропустят две-три недели из-за травм. Они не сыграют против «Челси» и «Ливерпуля»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард и нападающий Антони Марсьяль пропустят от двух до трех недель из-за травм, полученных в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».
Англичанин был заменен в компенсированное к первому тайму время, у него повреждение подколенного сухожилия. Француз не вышел на поле после перерыва. У него проблемы с пахом.
- Лингард и Марсьяль пропустят матч 1/8 финала Кубка Англии с «Челси» и игру 27-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
- Ответная встреча между «МЮ» и «ПСЖ» состоится в Париже, 6 марта.