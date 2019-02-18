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    «Арсенал» включился в борьбу за де Лигта

    «Арсенал» стал очередным претендентом на защитника «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает Mirror.

    По сведениям издания, лондонский клуб готов побороться за 19-летнего голландца в летнее трансферное окно.

    Однако для того, чтобы провернуть эту сделку, «Арсеналу» нужно избавиться от Месута Озила.

    • «Аякс» оценивает де Лигта в 70 миллионов фунтов.
    • Интерес к футболисту также проявляют «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

    Источник: Mirror

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    18.02.2019 10:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 16:24

      Тягаться с такими грандами европейского футбола ,Арсеналу будет сложно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 февраля 2019, 16:03

      Без малейших шансов на его подписание. Пусть Арсенал в другом огороде капусту щиплет...

      2
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 18 февраля 2019, 13:33

      Это как летняя новость про усмана дембеле. Откуда арсенал возьмёт столько денег на такого игрока?!

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > SarJr 18 февраля 2019, 14:58

      ни откуда ! утятина при чем самого дешевого розлива.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 18 февраля 2019, 13:18

      ну уж ))))) арсенал отдыхайте ! середнячок апл !

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