«Арсенал» включился в борьбу за де Лигта

Тягаться с такими грандами европейского футбола ,Арсеналу будет сложно.
«Арсенал» стал очередным претендентом на защитника «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает Mirror.
По сведениям издания, лондонский клуб готов побороться за 19-летнего голландца в летнее трансферное окно.
Однако для того, чтобы провернуть эту сделку, «Арсеналу» нужно избавиться от Месута Озила.
- «Аякс» оценивает де Лигта в 70 миллионов фунтов.
- Интерес к футболисту также проявляют «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».