«Арсенал» включился в борьбу за де Лигта

«Арсенал» стал очередным претендентом на защитника «Аякса» Матейса де Лигта, сообщает Mirror.

По сведениям издания, лондонский клуб готов побороться за 19-летнего голландца в летнее трансферное окно.

Однако для того, чтобы провернуть эту сделку, «Арсеналу» нужно избавиться от Месута Озила.