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    Анчелотти: «Оспина останется в «Наполи»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что клуб собирается выкупить права на вратаря Давида Оспину.

    У неаполитанцев есть опция выкупа 30-летнего колумбийца у «Арсенала» за четыре миллиона евро.

    «Оспина должен был сыграть в четверг в Лиге Европы (с «Цюрихом» – примечание «Бомбардира»), но не чувствовал уверенности в себе. Поэтому я изменил план и выпустил его в матче с «Торино». Оспина останется в Неаполе в следующем сезоне, независимо от того, сколько игр он проведет», – сказал Анчелотти.

    • Оспина сыграл 18 матчей в составе «Наполи» и пропустил 17 голов.
    • Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до июня 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает Оспину в пять миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    18.02.2019 08:15
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