Анчелотти: «Оспина останется в «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что клуб собирается выкупить права на вратаря Давида Оспину.

У неаполитанцев есть опция выкупа 30-летнего колумбийца у «Арсенала» за четыре миллиона евро.

«Оспина должен был сыграть в четверг в Лиге Европы (с «Цюрихом» – примечание «Бомбардира»), но не чувствовал уверенности в себе. Поэтому я изменил план и выпустил его в матче с «Торино». Оспина останется в Неаполе в следующем сезоне, независимо от того, сколько игр он проведет», – сказал Анчелотти.