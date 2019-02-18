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    «Интер» предложит Икарди новый контракт

    Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб собирается предложить новый контракт нападающему Мауро Икарди.

    «Переговоры о продлении контракта с Икарди будут, мы сделаем ему предложение. В этом вопросе нет никаких проблем. Ситуация с капитанской повязкой – это дело команды, и она никак не влияет на переговоры. В ближайшее время мы сделаем предложение о продлении контракта, как и обещали Ванде», – сказал Маротта.

    • Действующий контракт Икарди с «Интером» истекает в 2021 году.
    • 25-летний аргентинец лишился капитанской повязки из-за нехватки лидерских качеств и нежелания повлиять на свою супругу Ванду Нару, которая является его агентом.
    • В текущем сезоне Икарди забил 15 голов и сделал три результативные передачи в 28 матчах в составе «Интера».

    Источник: Calciomercato

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    18.02.2019 07:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 15:44

      Тут скорей надо смотреть ,согласится ли Ванда.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 февраля 2019, 09:33

      На переговоры не столько будет влиять лишение капитанской повязки у Икарди, сколько предложенная ему "личка" по новому контракту.

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