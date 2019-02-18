«Интер» предложит Икарди новый контракт

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб собирается предложить новый контракт нападающему Мауро Икарди.

«Переговоры о продлении контракта с Икарди будут, мы сделаем ему предложение. В этом вопросе нет никаких проблем. Ситуация с капитанской повязкой – это дело команды, и она никак не влияет на переговоры. В ближайшее время мы сделаем предложение о продлении контракта, как и обещали Ванде», – сказал Маротта.