«Интер» предложит Икарди новый контракт

Тут скорей надо смотреть ,согласится ли Ванда.
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта заявил, что клуб собирается предложить новый контракт нападающему Мауро Икарди.
«Переговоры о продлении контракта с Икарди будут, мы сделаем ему предложение. В этом вопросе нет никаких проблем. Ситуация с капитанской повязкой – это дело команды, и она никак не влияет на переговоры. В ближайшее время мы сделаем предложение о продлении контракта, как и обещали Ванде», – сказал Маротта.
- Действующий контракт Икарди с «Интером» истекает в 2021 году.
- 25-летний аргентинец лишился капитанской повязки из-за нехватки лидерских качеств и нежелания повлиять на свою супругу Ванду Нару, которая является его агентом.
- В текущем сезоне Икарди забил 15 голов и сделал три результативные передачи в 28 матчах в составе «Интера».