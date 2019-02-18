Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович дал интервью клубному каналу после товарищеского матча с «Ньюкаслом» (1:1).

«Очень тяжело было. Очень сложная игра. Очен агрессивная команда. У них сыграли 22 человека – 11 в первом тайме и 11 во втором. Я очень устал. Сегодня [в день матча – прим. «Бомбардира»] у нас было много ошибок, но нам надо еще работать, чтобы максимально подготовиться к сезону.

Много усталости. Поэтому я допускал много ошибок. Не очень доволен этим. Надо работать.

Матч в Туле? Думаю, тогда все будут свежими. Будем готовы на 120%», – сказал Бистрович.