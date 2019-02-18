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    Бистрович – об игре с «Ньюкаслом»: «У нас было много ошибок, надо работать еще»

    Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович дал интервью клубному каналу после товарищеского матча с «Ньюкаслом» (1:1).

    «Очень тяжело было. Очень сложная игра. Очен агрессивная команда. У них сыграли 22 человека – 11 в первом тайме и 11 во втором. Я очень устал. Сегодня [в день матча – прим. «Бомбардира»] у нас было много ошибок, но нам надо еще работать, чтобы максимально подготовиться к сезону.

    Много усталости. Поэтому я допускал много ошибок. Не очень доволен этим. Надо работать.

    Матч в Туле? Думаю, тогда все будут свежими. Будем готовы на 120%», – сказал Бистрович.

    Источник: Официальный твиттер ЦСКА

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    18.02.2019 01:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 февраля 2019, 09:23

      Через две недели уже будем наблюдать, кто и как готов к старту весенней части чемпионата России.

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