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    Венгер: «Я наслаждаюсь обычной жизнью и много путешествую. Но я скучаю по соревнованиям»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о возможном возвращении в футбол.

    «Я наслаждаюсь обычной жизнью и в последнее время много путешествую по миру. Мне нравится, что давления стало меньше. И тем, что появилось больше свободы. Но я скучаю по соревнованиям», – сказал Венгер.

    Француза спросили, рассматривает ли он варианты только с позицией главного тренера или он может занять должность кого-то из персонала.

    «Я отказал нескольким клубам. Но моя работа состоит в том, чтобы помочь людям показать свой максимум. Я продолжу делать это – не знаю как именно. Но чтобы сделать это, я должен сам сначала показать свой максимум и попробую продолжить делать это», – сказал Венгер.

    • Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.
    • По информации The Times, сейчас у француза есть предложения от четырех клубов.

    Источник: Sky Sports

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    17.02.2019 23:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 18 февраля 2019, 11:39

      Работать в клубе можно не обязательно ГТ. Можно попробовать себя консультантом или спортивным директором.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 18 февраля 2019, 07:54

      Я наслаждаюсь обычной жизнью
      ---
      Я прочитал "ночной жизнью")))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 18 февраля 2019, 00:44

      Скорейшего возвращения! ₩₩₩₩

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 17 февраля 2019, 23:18

      что ты особо показал сверх выдающего в арсенале за долгие годы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 17 февраля 2019, 23:14

      что он собрался делать и что показывать,я тоже как и он не знаю и не понял...

      3
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