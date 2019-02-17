Венгер: «Я наслаждаюсь обычной жизнью и много путешествую. Но я скучаю по соревнованиям»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о возможном возвращении в футбол.

«Я наслаждаюсь обычной жизнью и в последнее время много путешествую по миру. Мне нравится, что давления стало меньше. И тем, что появилось больше свободы. Но я скучаю по соревнованиям», – сказал Венгер.

Француза спросили, рассматривает ли он варианты только с позицией главного тренера или он может занять должность кого-то из персонала.

«Я отказал нескольким клубам. Но моя работа состоит в том, чтобы помочь людям показать свой максимум. Я продолжу делать это – не знаю как именно. Но чтобы сделать это, я должен сам сначала показать свой максимум и попробую продолжить делать это», – сказал Венгер.