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    Гончаренко: «Бенитес сказал мне: «Можешь задавать любые вопросы, приезжать ко мне в Англию»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Ньюкаслом» (1:1) в товарищеском матче и рассказал. о чем он общался перед игрой с тренером английского клуба Рафаэлем Бенитесом.

    – Какую пищу для размышлений вы получили по итогам матча? «Ньюкасл» находится в сезоне и действовал сегодня неплохо.

    – Это очень полезный для нас матч. Если в предыдущих играх мы оценивали в основном нашу атаку и нам сложно было составить мнение об игре защиты, то сегодня нас заставили хорошо поработать в обороне. Где-то соперник вынуждал нас ошибаться, где-то мы делали это сами, но мы и должны были это делать для того, чтобы улучшить свою игру.

    – Перед началом встречи вы долго беседовали с Рафаэлем Бенитесом. Приоткройте тайну, о чем шла речь?

    – Рафа – очень открытый человек. Он живо интересовался тем, что происходит у нас, рассказывал, как дела обстоят у них. Мы говорили о том, какой опыт он получил в английском футболе. А ведь этот человек выиграл очень много титулов, работая с «Наполи», «Валенсией», «Ливерпулем».

    Бенитес поработал с топовыми командами во всех ведущих чемпионатах. Конечно, с ним очень приятно пообщаться, тем более что он открыт. Он сказал мне: «Ты можешь задавать любые вопросы, приезжать ко мне в Англию, потому что, когда я был молодым, я тоже много ездил, чтобы всему учиться, и задавал много вопросов».

    • ЦСКА возобновит сезон 2 марта выездным матчем РПЛ с тульским «Арсеналом».
    • После 17-ти туров армейцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    17.02.2019 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 февраля 2019, 18:26

      Рафа из тех тренеров, которые любят работать с любой командой , ему важен сам процесс. Без понтов, открыт и всегда готов поделиться своими знаниями и опытом.

      5
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 17 февраля 2019, 17:09

      Вот и давай, Виктор, учись у Бенитеса, раз последний сам это поощряет!

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