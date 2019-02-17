Гончаренко: «Бенитес сказал мне: «Можешь задавать любые вопросы, приезжать ко мне в Англию»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью с «Ньюкаслом» (1:1) в товарищеском матче и рассказал. о чем он общался перед игрой с тренером английского клуба Рафаэлем Бенитесом.

– Какую пищу для размышлений вы получили по итогам матча? «Ньюкасл» находится в сезоне и действовал сегодня неплохо.

– Это очень полезный для нас матч. Если в предыдущих играх мы оценивали в основном нашу атаку и нам сложно было составить мнение об игре защиты, то сегодня нас заставили хорошо поработать в обороне. Где-то соперник вынуждал нас ошибаться, где-то мы делали это сами, но мы и должны были это делать для того, чтобы улучшить свою игру.

– Перед началом встречи вы долго беседовали с Рафаэлем Бенитесом. Приоткройте тайну, о чем шла речь?

– Рафа – очень открытый человек. Он живо интересовался тем, что происходит у нас, рассказывал, как дела обстоят у них. Мы говорили о том, какой опыт он получил в английском футболе. А ведь этот человек выиграл очень много титулов, работая с «Наполи», «Валенсией», «Ливерпулем».

Бенитес поработал с топовыми командами во всех ведущих чемпионатах. Конечно, с ним очень приятно пообщаться, тем более что он открыт. Он сказал мне: «Ты можешь задавать любые вопросы, приезжать ко мне в Англию, потому что, когда я был молодым, я тоже много ездил, чтобы всему учиться, и задавал много вопросов».