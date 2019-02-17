Раш – об интересе «Ювентуса» к Салаху: «Думаю, Мохамед останется в «Ливерпуле»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Ювентуса» Иан Раш прокомментировал информацию СМИ об интересе туринцев к форварду английского клуба Мохамеду Салаху.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить мерсисайдцам в обмен на египтянина Пауло Дибалу и 50 миллионов евро.

«Что я думаю об обмене Дибалы на Салаха? Я думаю, Мохамед останется в «Ливерпуле».

Болельщики любят его, и он хорошо себя здесь чувствует. Он подписал новый контракт.

Не думаю, что этот обмен произойдет», – сказал Раш.