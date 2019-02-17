Раш – об интересе «Ювентуса» к Салаху: «Думаю, Мохамед останется в «Ливерпуле»

Там и Дибалу не отдадут никуда. Что за бред.
Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Ювентуса» Иан Раш прокомментировал информацию СМИ об интересе туринцев к форварду английского клуба Мохамеду Салаху.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить мерсисайдцам в обмен на египтянина Пауло Дибалу и 50 миллионов евро.
«Что я думаю об обмене Дибалы на Салаха? Я думаю, Мохамед останется в «Ливерпуле».
Болельщики любят его, и он хорошо себя здесь чувствует. Он подписал новый контракт.
Не думаю, что этот обмен произойдет», – сказал Раш.
- В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 34 матча, забил 20 голов и сделал восемь результативных передач.
- На счету Дибалы восемь мячей и шесть голевых передач в 29-ти встречах за «Ювентус».
- Transfermarkt оценивает египтянина в 150 миллионов евро, аргентинца – в 110 миллионов.