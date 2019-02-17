Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раш – об интересе «Ювентуса» к Салаху: «Думаю, Мохамед останется в «Ливерпуле»

    Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Ювентуса» Иан Раш прокомментировал информацию СМИ об интересе туринцев к форварду английского клуба Мохамеду Салаху.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов предложить мерсисайдцам в обмен на египтянина Пауло Дибалу и 50 миллионов евро.

    «Что я думаю об обмене Дибалы на Салаха? Я думаю, Мохамед останется в «Ливерпуле».

    Болельщики любят его, и он хорошо себя здесь чувствует. Он подписал новый контракт.

    Не думаю, что этот обмен произойдет», – сказал Раш.

    • В этом сезоне Салах провел за «Ливерпуль» 34 матча, забил 20 голов и сделал восемь результативных передач.
    • На счету Дибалы восемь мячей и шесть голевых передач в 29-ти встречах за «Ювентус».
    • Transfermarkt оценивает египтянина в 150 миллионов евро, аргентинца – в 110 миллионов.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2019 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +110

      karamaltyk 17 февраля 2019, 14:32

      Там и Дибалу не отдадут никуда. Что за бред.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11