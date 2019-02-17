Зинченко – Луневу: «Ты че там, епт? Где мои «Сникерсы»?

Футболисты тоже люди))))
Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко пообщался с вратарем «Зенита» и сборной России Андреем Луневым. Ранее игроки вместе выступали за «Уфу».
– Ты че там, епт? Где мои «Сникерсы»? Где мои «Сникерсы», я тебе еще раз говорю. Если бы я не бил тебе пенальти, где бы ты был? – задал вопрос украинец.
– А если ты бы не бил пенальти, где бы ты был? – ответил зенитовец.
– Хорошо, хорошо! – сказал Зинченко.
– Правую ногу подтянул? – затем спросил Лунев.
– Лунь, тебе точно забью, – считает Зинченко.
- Зинченко в текущем сезоне АПЛ сделал три голевые передачи.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
- Украинец выступает за «Сити» с 2016 года.