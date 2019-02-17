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    Зинченко – Луневу: «Ты че там, епт? Где мои «Сникерсы»?

    Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко пообщался с вратарем «Зенита» и сборной России Андреем Луневым. Ранее игроки вместе выступали за «Уфу».

    – Ты че там, епт? Где мои «Сникерсы»? Где мои «Сникерсы», я тебе еще раз говорю. Если бы я не бил тебе пенальти, где бы ты был? – задал вопрос украинец.

    – А если ты бы не бил пенальти, где бы ты был? – ответил зенитовец.

    – Хорошо, хорошо! – сказал Зинченко.

    – Правую ногу подтянул? – затем спросил Лунев.

    – Лунь, тебе точно забью, – считает Зинченко.

    • Зинченко в текущем сезоне АПЛ сделал три голевые передачи.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
    • Украинец выступает за «Сити» с 2016 года.

    Источник: YouTube-канал Сергея Тыртышного

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    17.02.2019 13:55
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 18 февраля 2019, 14:43

      Футболисты тоже люди))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 18 февраля 2019, 10:02

      Два примитива развлекаются...........

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > ilichkadr 18 февраля 2019, 10:48

      ***!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +807

      jet andy 17 февраля 2019, 18:02

      Есть сига, епт? А если найду?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 17 февраля 2019, 17:30

      И к чему эта переписка????????

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +876

      movie > Maksim Lagerev 17 февраля 2019, 17:48

      ну так целых два футболиста общаются, значит футбольная тема, на футбольном ресурсе. все нормально

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > Maksim Lagerev 17 февраля 2019, 18:30

      пройди по ссылке посмотри видос - вполне футбольный и интересный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 17 февраля 2019, 17:20

      Им по восемь лет?)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 17 февраля 2019, 16:07

      Просто показатель дружеских взаимоотношений в Уфе)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 февраля 2019, 15:55

      Хотел,но лень...писать.
      Вот..

      "Рейтинг: +1073
      VGreen > prezent2017 20 минут назад

      веселый непринужденный парень этот Зинченко.
      а ты видимо так и ждешь новостей, в которых можно свою желчь выплеснуть и слово "хохол" написать в негативных тонах"

      Грамотно.Чётко.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 17 февраля 2019, 15:41

      Да мало ли как двое молодых парней дурачатся в скайпе или еще где-то? Зачем из этого делать ролики и обсуждать на спортивных порталах? Или раз они публичные люди, им и подурачиться нельзя? Конечно можно. Они же не офицеры силовых структур, не чиновники, не депутаты, и даже не учителя русского языка. Один из них занимается всю жизнь тем, что мячик пинает, а другой тем, что мячик этот ловит, и не их вина, что за умение это делать ловко человечество платит им миллионы.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2007

      DMитрий 17 февраля 2019, 15:01

      Разговор в стиле:
      Кто укуренный!?
      Я укуренный!?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 февраля 2019, 14:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наглый распущенный хохол этот Зинченко.

      -4
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      ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 > prezent2017 17 февраля 2019, 14:49

      Звезду, мб, поймал в этом Манчестере).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > prezent2017 17 февраля 2019, 15:28

      веселый непринужденный парень этот Зинченко.
      а ты видимо так и ждешь новостей, в которых можно свою желчь выплеснуть и слово "хохол" написать в негативных тонах

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > VGreen 17 февраля 2019, 19:31

      Ну конечно, я слово хохол в позитивных тонах писать должен. Эти веселые непринужденные парни свой же народ на Донбассе уничтожают и с фашистскими лозунгами по улицам ходят. Видать, ты из таких же. Выйди у нас под флагом Власова, огребешь по самые не хочу.

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > prezent2017 17 февраля 2019, 21:56

      я из таких, которые мир во всем мире и против войн и участия в них обычных людей, и похер мне на флаги - Власова или кого угодно. а тебе промыли мозги, какие "хохлы" ужасные, хотя из всех украинцев таковы - процентов 10, а остальные такие же обычные люди, как мы. Таких же ~10 процентов дебилов наберется и у нас в стране.
      пусть политики идут на поле брани и уничтожают друг друга, раз так хотят. но почему то нет, правда?

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