Зинченко – Луневу: «Ты че там, епт? Где мои «Сникерсы»?

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко пообщался с вратарем «Зенита» и сборной России Андреем Луневым. Ранее игроки вместе выступали за «Уфу».

– Ты че там, епт? Где мои «Сникерсы»? Где мои «Сникерсы», я тебе еще раз говорю. Если бы я не бил тебе пенальти, где бы ты был? – задал вопрос украинец.

– А если ты бы не бил пенальти, где бы ты был? – ответил зенитовец.

– Хорошо, хорошо! – сказал Зинченко.

– Правую ногу подтянул? – затем спросил Лунев.

– Лунь, тебе точно забью, – считает Зинченко.