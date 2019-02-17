Журналист Зеленов: «На сборах Дзюба интенсивно работал только в присутствии на тренировке Черчесова»

Ни для кого, кто хоть чуть глубже разбирается в футболе, не секрет, что Дзюба сам по себе ничего не представляет . Колосс на глиняных ногах. А футбол это прежде всего игра такая. Ногами. Его габариты позволяют скинуть как в баскетболе мяч, подставить макушку под летящий , а в остальном увалень. Но главное- это отсутствие мысли...
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов рассказал об особенностях работы на сборах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Журналист утверждает, что форвард не всегда проводил занятия интенсивно.
«На несколько тренировок «Зенита» пришел посмотреть Станислав Черчесов. Говорят, Дзюба на этих занятиях был другим человеком. Как шутили очевидцы, он первый раз вспотел. Вопросы к игроку: чего ж ты, дорогой, только на глазах главного тренера сборной так интенсивно работаешь?» – сказал Зеленов.
- Дзюба в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, забил пять голов, сделал три результативные передачи.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Ближайший матч сборная России проведет 21 марта – против Бельгии.