Журналист Зеленов: «На сборах Дзюба интенсивно работал только в присутствии на тренировке Черчесова»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов рассказал об особенностях работы на сборах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Журналист утверждает, что форвард не всегда проводил занятия интенсивно.

«На несколько тренировок «Зенита» пришел посмотреть Станислав Черчесов. Говорят, Дзюба на этих занятиях был другим человеком. Как шутили очевидцы, он первый раз вспотел. Вопросы к игроку: чего ж ты, дорогой, только на глазах главного тренера сборной так интенсивно работаешь?» – сказал Зеленов.