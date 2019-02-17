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    Журналист Зеленов: «На сборах Дзюба интенсивно работал только в присутствии на тренировке Черчесова»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов рассказал об особенностях работы на сборах нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Журналист утверждает, что форвард не всегда проводил занятия интенсивно.

    «На несколько тренировок «Зенита» пришел посмотреть Станислав Черчесов. Говорят, Дзюба на этих занятиях был другим человеком. Как шутили очевидцы, он первый раз вспотел. Вопросы к игроку: чего ж ты, дорогой, только на глазах главного тренера сборной так интенсивно работаешь?» – сказал Зеленов.

    • Дзюба в текущем сезоне РПЛ провел 16 матчей, забил пять голов, сделал три результативные передачи.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Ближайший матч сборная России проведет 21 марта – против Бельгии.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2019 12:54
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4028

      raritet 17 февраля 2019, 22:20

      Ни для кого, кто хоть чуть глубже разбирается в футболе, не секрет, что Дзюба сам по себе ничего не представляет . Колосс на глиняных ногах. А футбол это прежде всего игра такая. Ногами. Его габариты позволяют скинуть как в баскетболе мяч, подставить макушку под летящий , а в остальном увалень. Но главное- это отсутствие мысли...

      2
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 17 февраля 2019, 16:00

      А если бы с Черчесовым ещё тренеришка Эмери заглянул?С игрочишки бы пар валил,как с загнанной лошадки

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 февраля 2019, 14:38

      Этот Зеленов уже надоел. Везде нос сует, как бы не оторвали.

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 17 февраля 2019, 14:34

      А еще он называл Черчесова земляным червяком!

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 17 февраля 2019, 14:17

      С Дзюбой и так всё ясно, с Зеленовым похоже то-же.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Slon1 17 февраля 2019, 14:04

      Журналистам все равно, что писать. Деньги не пахнут...

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 17 февраля 2019, 13:45

      Приятный для обиженных спартачей "стук-стук"...

      1
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 17 февраля 2019, 13:22

      Семак для него не авторитет. Ну кто выдумал херню, что англичане дают за такого 30 лимонов?...

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 февраля 2019, 13:22

      Появился Зеленов-еще один Уткин.

      3
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 17 февраля 2019, 13:20

      Да по последним играм ясно, что и как и кто тренируется в Зените.. Футбол у них соответствующий..В Краснодаре Дзюба бы лавку полировал, а Семак его в каждую игру ставит..

      3
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