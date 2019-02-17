Жардим: «Уход Васильева из «Монако» не повлияет на наши с ним отношения»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказался по поводу ухода из клуба вице-президента Вадима Васильева.

На днях стало известно, что владелец и президент монегасков Дмитрий Рыболовлев принял решение отстранить Васильева от своих обязанностей из-за неудовлетворительных результатов команды и финансовых убытков.

«Все знают, какие у меня с Вадимом отношения. Это дружба длиной в четыре с половиной года.

Когда я ушел из «Монако», мы остались в близких отношениях. Сегодня уходит он. Но это ничего не меняет», – сказал Жардим.