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    Жардим: «Уход Васильева из «Монако» не повлияет на наши с ним отношения»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказался по поводу ухода из клуба вице-президента Вадима Васильева.

    На днях стало известно, что владелец и президент монегасков Дмитрий Рыболовлев принял решение отстранить Васильева от своих обязанностей из-за неудовлетворительных результатов команды и финансовых убытков.

    «Все знают, какие у меня с Вадимом отношения. Это дружба длиной в четыре с половиной года.

    Когда я ушел из «Монако», мы остались в близких отношениях. Сегодня уходит он. Но это ничего не меняет», – сказал Жардим.

    • Васильев работал в «Монако» с 2013 года. При нем команда выиграла чемпионат Франции и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
    • После 25-ти туров монегаски набрали 22 очка и занимают 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: L’Equipe

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    17.02.2019 09:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 февраля 2019, 10:17

      Иногда они возвращаются... Так что ещё возможно и второе пришествие Васильева в " Монако".

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