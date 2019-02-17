Жардим: «Уход Васильева из «Монако» не повлияет на наши с ним отношения»

Иногда они возвращаются... Так что ещё возможно и второе пришествие Васильева в " Монако".
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказался по поводу ухода из клуба вице-президента Вадима Васильева.
На днях стало известно, что владелец и президент монегасков Дмитрий Рыболовлев принял решение отстранить Васильева от своих обязанностей из-за неудовлетворительных результатов команды и финансовых убытков.
«Все знают, какие у меня с Вадимом отношения. Это дружба длиной в четыре с половиной года.
Когда я ушел из «Монако», мы остались в близких отношениях. Сегодня уходит он. Но это ничего не меняет», – сказал Жардим.
- Васильев работал в «Монако» с 2013 года. При нем команда выиграла чемпионат Франции и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.
- После 25-ти туров монегаски набрали 22 очка и занимают 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.