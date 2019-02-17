Экс-игрок «Барселоны» Масип отразил пенальти Месси

В матче 24 тура Примеры между «Барселоной» и «Вальядолидом» (1:0) вратарь гостей Жорди Масип на 85 минуте отбил пенальти. Удар не реализовал Лионель Месси. Видео доступно ниже.

При этом первую попытку на 43 минуте аргентинец реализовал. Масип – воспитанник каталонского клуба.

В первом составе «Барселоны» вратарь пребывал с 2014 по 2017 год.

На счету игрока один матч Примеры за каталонцев (два пропущенных гола).

Масип – победитель Лиги чемпионов.

Масип был третьим вратарем «Барсы», а теперь взял пенальти от Месси