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    Экс-игрок «Барселоны» Масип отразил пенальти Месси

    В матче 24 тура Примеры между «Барселоной» и «Вальядолидом» (1:0) вратарь гостей Жорди Масип на 85 минуте отбил пенальти. Удар не реализовал Лионель Месси. Видео доступно ниже.

    При этом первую попытку на 43 минуте аргентинец реализовал. Масип – воспитанник каталонского клуба.

    • В первом составе «Барселоны» вратарь пребывал с 2014 по 2017 год.
    • На счету игрока один матч Примеры за каталонцев (два пропущенных гола).
    • Масип – победитель Лиги чемпионов.

    Масип был третьим вратарем «Барсы», а теперь взял пенальти от Месси

    Источник: СИЛА

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    17.02.2019 07:50
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