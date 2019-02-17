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    Примера. «Барселона» обыграла «Вальядолид». Месси забил один пенальти, но не реализовал другой

    «Барселона» обыграла «Вальядолид» в матче 24-го тура Примеры со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Лионель Месси с пенальти. В концовке встречи арбитр назначил второй пенальти в пользу «Барселоны», но Месси не реализовал его.

    Каталонцы с 54 очками возглавляют таблицу, «Вальядолид» с 26 очкам идет 15-м.

    В другом матче «Реал Сосьедад» обыграл «Леганес» – 3:0.

    Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

    Барселона – Вальядолид – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 43.

    Нереализованный пенальти: Месси, 85 – нет.

    Реал Сосьедад – Леганес – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Оярсабаль, 50; 2:0 – Оярсабаль, 59; 3:0 – Виллиан, 75.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    17.02.2019 00:38
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 17 февраля 2019, 12:50

      Хорошо что все таки победа.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > zigbert 17 февраля 2019, 13:11

      1-0 это, конечно, не дело, при том, что только во втором тайме было штук 5 100% моментов забить. Но, с учётом того, что у соперника аж 0 ударов в створ за весь матч, то потерять очки было крайне сложно)

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Cules2013 17 февраля 2019, 13:24

      К сожалению не видел матч. Хорошо что у соперников не было моментов. Но могли и не забить этот единственный мяч.

      1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 17 февраля 2019, 09:10

      2 пенальти в одни воротаи не слишком ли?

      -1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 17 февраля 2019, 02:39

      Да и ещё Суарес вышел на замену в середине втрого тайма и имел моментов на матча три-четыре, но не реализовал, а жаль. В общем, немного Барса пощекотала нервы.

      2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 17 февраля 2019, 00:41

      Посмотрел только с 60 минуты
      Есть вопрос и шутка
      Почему месси не называют "Пельмесси" например?) (просто шутка)
      И что с суаресом? пол часа посмотрел, он запорол момента 3-4 где забил бы даже бензема..

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 17 февраля 2019, 10:47

      ничего с Суаресом, он периодически так играет) в этом матче он был реально бревно бревном, как и Боатенг, которого он заменил.

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