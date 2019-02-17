Примера. «Барселона» обыграла «Вальядолид». Месси забил один пенальти, но не реализовал другой

«Барселона» обыграла «Вальядолид» в матче 24-го тура Примеры со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Лионель Месси с пенальти. В концовке встречи арбитр назначил второй пенальти в пользу «Барселоны», но Месси не реализовал его.

Каталонцы с 54 очками возглавляют таблицу, «Вальядолид» с 26 очкам идет 15-м.

В другом матче «Реал Сосьедад» обыграл «Леганес» – 3:0.

Чемпионат Испании. Примера. 24-й тур

Барселона – Вальядолид – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Месси (с пенальти), 43.

Нереализованный пенальти: Месси, 85 – нет.

Реал Сосьедад – Леганес – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Оярсабаль, 50; 2:0 – Оярсабаль, 59; 3:0 – Виллиан, 75.

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