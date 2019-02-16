«Спартак» на сборе в Турции будет работать в закрытом режиме

Пресс-служба «Спартака» в преддверии четвертого зимнего сбора команды напомнила, что в Турции клуб будет работать в закрытом режиме. Доступ журналистов к тренировкам будет ограничен.

Москвичи уже вылетели в Турцию. На сборе команда сыграет с «Оренбургом» и молдавским «Шерифом».