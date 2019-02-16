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    «Спартак» на сборе в Турции будет работать в закрытом режиме

    Пресс-служба «Спартака» в преддверии четвертого зимнего сбора команды напомнила, что в Турции клуб будет работать в закрытом режиме. Доступ журналистов к тренировкам будет ограничен.

    Москвичи уже вылетели в Турцию. На сборе команда сыграет с «Оренбургом» и молдавским «Шерифом».

    • В РПЛ «Спартак» идет четвертым.
    • Отставание от лидера – шесть очков.
    • Ближайший официальный матч москвичи проведут 3 марта – против «Краснодара».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    16.02.2019 12:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 16 февраля 2019, 15:47

      Ну значит увидим игру команды только в весенней стадии чемпионата.
      Посмотрим что там наколдовал Кононов.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 февраля 2019, 14:56

      Игроки спартака будут в скафандрах, а игра пройдет под грифом "Совершенно секретно".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8835

      vladik12 16 февраля 2019, 12:44

      Будут наигрывать "стеночки", забегания.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 февраля 2019, 12:44

      Надо было хотя бы Бубнова пригласить. Был бы материал для очередной книги : "Сборы строгого режима"...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Рубик Докоян 16 февраля 2019, 12:45

      Вы читали его книгу? Понравилось?

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