«Спартак» на сборе в Турции будет работать в закрытом режиме

Ну значит увидим игру команды только в весенней стадии чемпионата.
Посмотрим что там наколдовал Кононов.
Пресс-служба «Спартака» в преддверии четвертого зимнего сбора команды напомнила, что в Турции клуб будет работать в закрытом режиме. Доступ журналистов к тренировкам будет ограничен.
Москвичи уже вылетели в Турцию. На сборе команда сыграет с «Оренбургом» и молдавским «Шерифом».
- В РПЛ «Спартак» идет четвертым.
- Отставание от лидера – шесть очков.
- Ближайший официальный матч москвичи проведут 3 марта – против «Краснодара».