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    Адриано и Фернандо не полетели со «Спартаком» на четвертый сбор

    «Спартак» отправился на очередной зимний сбор. Он пройдет в Турции. Состав футболистов, вылетевших из московского Шереметьево, следующий.

    Вратари: Александр Максименко, Артeм Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов;

    защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов и Николай Рассказов;

    полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Александр Ташаев и Софьян Ханни;

    нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе и Педро Роша.

    «Защитник Самуэль Жиго и форвард Луис Адриано присоединятся к команде непосредственно в Турции.

    Отметим, что полузащитник Фернандо проходит запланированный курс лечения в Риме и на днях прибудет в расположение «Спартака», – сообщила пресс-служба клуба.

    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
    • На сборе команда будет работать в закрытом режиме.
    • В Турции спартаковцы сыграют с «Оренбургом» и молдавским «Шерифом».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    16.02.2019 12:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 февраля 2019, 18:18

      дайте дневник поставлю вам 2 за заголовок не отражающий сути. Грамотеи такие заселись у вас

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 февраля 2019, 17:41

      Пусть поправляются от травм ,что бы быть готовым к началу сезона.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 16 февраля 2019, 17:21

      Если не ошибаюсь была информация об интересе Спартака к Каборе- вот это на самом деле реальное усиление опорной зоны любой команды премьер-лиги , не только Спартака.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 16 февраля 2019, 15:46

      Как всегда заголовок не соответствует действительности.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1897

      Aston 16 февраля 2019, 12:56

      Как всегда,убогий заголовок от новостника,неотражающий суть новости

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > Aston 16 февраля 2019, 13:11

      В смысле? Тут же написано, что они не полетели со "Спартаком". Прибудут отдельно. Что тебя не устроило?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1897

      Aston > vladik12 16 февраля 2019, 14:02

      То,что так писать и надо,ибо когда так пишут есть мысли,что их там вообще не будет

      6
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