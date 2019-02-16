Адриано и Фернандо не полетели со «Спартаком» на четвертый сбор

«Спартак» отправился на очередной зимний сбор. Он пройдет в Турции. Состав футболистов, вылетевших из московского Шереметьево, следующий.

Вратари: Александр Максименко, Артeм Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов;

защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов и Николай Рассказов;

полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Александр Ташаев и Софьян Ханни;

нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе и Педро Роша.

«Защитник Самуэль Жиго и форвард Луис Адриано присоединятся к команде непосредственно в Турции.

Отметим, что полузащитник Фернандо проходит запланированный курс лечения в Риме и на днях прибудет в расположение «Спартака», – сообщила пресс-служба клуба.