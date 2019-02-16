Адриано и Фернандо не полетели со «Спартаком» на четвертый сбор

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«Спартак» отправился на очередной зимний сбор. Он пройдет в Турции. Состав футболистов, вылетевших из московского Шереметьево, следующий.
Вратари: Александр Максименко, Артeм Ребров, Александр Селихов и Антон Шитов;
защитники: Айртон, Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов и Николай Рассказов;
полузащитники: Денис Глушаков, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Александр Ташаев и Софьян Ханни;
нападающие: Зе Луиш, Георгий Мелкадзе и Педро Роша.
«Защитник Самуэль Жиго и форвард Луис Адриано присоединятся к команде непосредственно в Турции.
Отметим, что полузащитник Фернандо проходит запланированный курс лечения в Риме и на днях прибудет в расположение «Спартака», – сообщила пресс-служба клуба.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.
- На сборе команда будет работать в закрытом режиме.
- В Турции спартаковцы сыграют с «Оренбургом» и молдавским «Шерифом».