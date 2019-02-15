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    Игрок «Енисея» Сарр: «С помощью фанатов сможем сохранить место в РПЛ»

    Полузащитник «Енисея» Бабакар Сарр поговорил о перспективах клуба. Африканец считает, что сибиряки могут сохранить место в РПЛ.

    «Знаю, что в России очень холодно. Также мне ещe предстоит познакомиться с Красноярском. Я искал в Интернете информацию об этом городе. Смотрел фотографии. Это хороший, большой и красивый город.

    Там великолепная природа, отличные болельщики, помогающие во время матча. Думаю, с их помощью мы сможем сохранить место в Премьер-лиге», – сказал Сарр.

    • От зоны переходных матчей «Енисей» отстает на шесть очков.
    • Сарр пришел в команду из «Мольде».
    • Игрока обвиняют в изнасиловании.

    Источник: YouTube-канал «Енисея»

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    15.02.2019 19:52
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