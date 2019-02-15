Товарищеские матчи. «Динамо» разгромило «Чихуру», «Арсенал» проиграл «Торпедо-БелАЗ»

Клубы РПЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона. «Динамо» в товарищеском матче против грузинской «Чихуры» добилось крупной победы.

«Арсенал» не справился с белорусским «Торпедо-БелАЗ». Во встрече случилось три удаления.

Товарищеские матчи

Уфа (Россия) – Альмерия (Испания) – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Неделчару, 12; 1:1 – Роша, 39.

Арсенал (Россия) – Торпедо-БелАЗ (Белоруссия) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Горбачик, 11; 0:2 – Беляев, 17.

Удаления: Мирзов, 41; Ткачев, 88 – Горбачик, 41.

Динамо (Россия) – Чихура (Грузия) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Юсупов, 9; 2:0 – Марков, 14; 3:0 – Жоаозиньо, 55; 4:0 – Кардозу, 59; 5:0 – Лацевич, 87.