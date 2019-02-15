Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Товарищеские матчи. «Динамо» разгромило «Чихуру», «Арсенал» проиграл «Торпедо-БелАЗ»

    Клубы РПЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона. «Динамо» в товарищеском матче против грузинской «Чихуры» добилось крупной победы.

    «Арсенал» не справился с белорусским «Торпедо-БелАЗ». Во встрече случилось три удаления.

    Товарищеские матчи

    Уфа (Россия) – Альмерия (Испания) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Неделчару, 12; 1:1 – Роша, 39.

    Арсенал (Россия) – Торпедо-БелАЗ (Белоруссия) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Горбачик, 11; 0:2 – Беляев, 17.

    Удаления: Мирзов, 41; Ткачев, 88 – Горбачик, 41.

    Динамо (Россия) – Чихура (Грузия) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Юсупов, 9; 2:0 – Марков, 14; 3:0 – Жоаозиньо, 55; 4:0 – Кардозу, 59; 5:0 – Лацевич, 87.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 19:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11