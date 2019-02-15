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    Бэйл не планирует покидать «Реал» летом

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл собирается продолжить выступать за мадридский клуб.

    Ранее сообщалось, что валлиец может покинуть мадридцев в летнее трансферное окно. Но, по информации The Times, футболист и клуб довольны тем, как складывается текущая ситуация, и речи об уходе хавбека не идет.

    • Как сообщают СМИ, Бэйлом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».
    • Контракт полузащитника с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
    • В текущем сезоне валлиец провел за мадридцев 29 матчей, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: The Times

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    15.02.2019 18:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 21:52

      Ситуация складывается для него в лучшую сторону.

      2
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      Рейтинг: +423

      Drapik 15 февраля 2019, 21:31

      Гарик лентяй, может большего

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 15 февраля 2019, 19:02

      Не от него зависит.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 15 февраля 2019, 21:12

      опередил меня, то же хотел написать - кто его спрашивать будет - скажут, либо трансфер, либо лавка и 10 матчей за сезон.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 15 февраля 2019, 21:24

      сливать его надо, не знаю сколько за него дадут. 50 думаю должны дать, плюс иско .. не знаю, за 70-80 , толку от игрока хорошего, если он не играет вообще, а я очень не хочу его продажи.. И вот 120-130 лямов, добавить если надо и на правый фланг купить, хотелось бы мбаппе) а то азар.. чтобы вини и асенсио на банку садить.. нафиг нужен

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 15 февраля 2019, 21:40

      Килиана ПСЖ не продаст ни за какие деньги. Он уже сейчас полезнее Неймара и Кавани. Потенциально он лучший игрок мира.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 15 февраля 2019, 22:05

      да, согласен, все сложно. Но может ффп подожмет .А еще больший и как бы объективный вариант ,это есть ли желание у мбаппе играть в слабой лиге 1. и так далее. В данный момент зависит от игрока больше чем от клуба. Не факт, что в реал, но куда-то перейти он точно захочет , хоть не сейчас, но года через 2-3 . Барса неймара также ни за какие деньги продавать не желала я уверен.

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      Рейтинг: +144

      Glebson > Cules2013 17 февраля 2019, 17:37

      Возможно, сам Килиан начнёт разговор, что хочет перейти

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