Бэйл не планирует покидать «Реал» летом

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл собирается продолжить выступать за мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что валлиец может покинуть мадридцев в летнее трансферное окно. Но, по информации The Times, футболист и клуб довольны тем, как складывается текущая ситуация, и речи об уходе хавбека не идет.