Бэйл не планирует покидать «Реал» летом

Ситуация складывается для него в лучшую сторону.
Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл собирается продолжить выступать за мадридский клуб.
Ранее сообщалось, что валлиец может покинуть мадридцев в летнее трансферное окно. Но, по информации The Times, футболист и клуб довольны тем, как складывается текущая ситуация, и речи об уходе хавбека не идет.
- Как сообщают СМИ, Бэйлом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм».
- Контракт полузащитника с «Реалом» рассчитан до 2022 года.
- В текущем сезоне валлиец провел за мадридцев 29 матчей, забил 12 голов и сделал пять результативных передач.