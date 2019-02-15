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    Симеоне: «Игроки подтолкнули меня к продлению контракта с «Атлетико»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что побудило его подписать новый контракт с клубом.

    «Я доверяю клубу и уверен в будущем. В первую очередь, я верю в игроков. Именно они подтолкнули меня к этому решению. Мы хотим продолжить расти», – заявил Симеоне.

    48-летний аргентинец продлил контракт с «Атлетико» до июля 2022 года.

    • Симеоне возглавляет «Атлетико» с 23 декабря 2011 года.
    • Под руководством Эль Чоло команда выиграла семь трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, дважды Лигу Европы и дважды Суперкубок УЕФА.

    Источник: Marca

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    15.02.2019 18:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 21:54

      Здесь все твое Диего и игроки верят в тебя.

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      Рейтинг: +254

      fabio_c 15 февраля 2019, 19:34

      Это круто) Каким бы противоречивым персонажем не был Диего, но он очень крут. Атлетико при нём - стая питбулей. Жаль, что ЛЧ не выигрывали. пока что

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