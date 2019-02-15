Симеоне: «Игроки подтолкнули меня к продлению контракта с «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что побудило его подписать новый контракт с клубом.

«Я доверяю клубу и уверен в будущем. В первую очередь, я верю в игроков. Именно они подтолкнули меня к этому решению. Мы хотим продолжить расти», – заявил Симеоне.

48-летний аргентинец продлил контракт с «Атлетико» до июля 2022 года.