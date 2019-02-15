Симеоне: «Игроки подтолкнули меня к продлению контракта с «Атлетико»

Здесь все твое Диего и игроки верят в тебя.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что побудило его подписать новый контракт с клубом.
«Я доверяю клубу и уверен в будущем. В первую очередь, я верю в игроков. Именно они подтолкнули меня к этому решению. Мы хотим продолжить расти», – заявил Симеоне.
48-летний аргентинец продлил контракт с «Атлетико» до июля 2022 года.
- Симеоне возглавляет «Атлетико» с 23 декабря 2011 года.
- Под руководством Эль Чоло команда выиграла семь трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, дважды Лигу Европы и дважды Суперкубок УЕФА.