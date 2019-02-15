«Спасибо за все, президент». Мбаппе поблагодарил Васильева

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поблагодарил бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева.

Вчера монегаски объявили о расставании с россиянином, проработавшим в клубе шесть лет. Причина – неудовлетворительные результаты в этом сезоне и финансовые потери.

При Васильеве «Монако» выиграл Лигу 1 в 2017 году, по два раза завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата, а в сезоне-2017/18 дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Мбаппе воспитывался в академии монегасков. За основную команду выступал с 2016-го по 2017 год

Merci pour tous Président pic.twitter.com/8XquSDP9jG — Kylian Mbappé (@KMbappe) 15 февраля 2019 г.

«Монако» уволил Васильева. При нем взяли чемпионство и заиграли 103 человека