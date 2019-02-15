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    «Спасибо за все, президент». Мбаппе поблагодарил Васильева

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поблагодарил бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева.

    Вчера монегаски объявили о расставании с россиянином, проработавшим в клубе шесть лет. Причина – неудовлетворительные результаты в этом сезоне и финансовые потери.

    При Васильеве «Монако» выиграл Лигу 1 в 2017 году, по два раза завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионата, а в сезоне-2017/18 дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

    Мбаппе воспитывался в академии монегасков. За основную команду выступал с 2016-го по 2017 год

    «Монако» уволил Васильева. При нем взяли чемпионство и заиграли 103 человека

    Источник: Твиттер Килиана Мбаппе

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    15.02.2019 18:17
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