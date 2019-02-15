Тошак – о Бэйле: «Из уважения к фанатам и клубу стоит попытаться выучить язык той страны, в которой играешь»

Бывший главный тренер «Реала» и сборной Уэльса Джон Тошак считает, что полузащитник мадридцев Гарет Бэйл проявляет неуважение к клубу и его болельщикам, не разговаривая на испанском языке.

«Многие из травм Бэйла, если вы заметили, являются странными.

Когда вы едете в другую страну, вы должны попытаться научиться говорить на языке этой страны из уважения к клубу и к своим болельщикам. Бэйл должен попытаться.

Гарет – исключительный талант, но травмы взяли свое», – сказал Тошак.