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    Тошак – о Бэйле: «Из уважения к фанатам и клубу стоит попытаться выучить язык той страны, в которой играешь»

    Бывший главный тренер «Реала» и сборной Уэльса Джон Тошак считает, что полузащитник мадридцев Гарет Бэйл проявляет неуважение к клубу и его болельщикам, не разговаривая на испанском языке.

    «Многие из травм Бэйла, если вы заметили, являются странными.

    Когда вы едете в другую страну, вы должны попытаться научиться говорить на языке этой страны из уважения к клубу и к своим болельщикам. Бэйл должен попытаться.

    Гарет – исключительный талант, но травмы взяли свое», – сказал Тошак.

    • Валлиец перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году.
    • Тошак возглавлял мадридскую команду в сезоне-1989/90 и в 1999 году.

    Источник: Tribalfootball

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    15.02.2019 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 15 февраля 2019, 17:48

      Видно Гарет был двоечником в школе и не учил испанский. немецкий. французский и китайский языки...Ему теперь по жизни приходится обходится только валлийским, шотландским и английским со словарём.

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