«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Браими. В 2017 году игрок мог оказаться в «Спартаке»

Как это по нашему, ехали за Луаном, а привезли Рошу, ехали за Браими, а привезли Ханни, Родионов красавчик
Полузащитник «Порту» Ясин Браими может присоединиться к одному из английских клубов.
По информации Correio da Manha, 29-летним футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Арсенал».
Первые трое уже сделали предложения хавбеку, контракт которого с португальским клубом истекает в июле.
- Браими перешел в «Порту» из «Гранады» в 2014 году.
- В этом сезоне полузащитник провел за «драконов» 33 матча, отметившись девятью голами и шестью результативными передачами.
- Летом 2017 году «Порту» отказался продавать футболиста «Спартаку» за 30 миллионов евро.