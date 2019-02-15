«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Браими. В 2017 году игрок мог оказаться в «Спартаке»

Полузащитник «Порту» Ясин Браими может присоединиться к одному из английских клубов.

По информации Correio da Manha, 29-летним футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

Первые трое уже сделали предложения хавбеку, контракт которого с португальским клубом истекает в июле.