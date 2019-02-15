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    «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Браими. В 2017 году игрок мог оказаться в «Спартаке»

    Полузащитник «Порту» Ясин Браими может присоединиться к одному из английских клубов.

    По информации Correio da Manha, 29-летним футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Вулверхэмптон» и «Арсенал».

    Первые трое уже сделали предложения хавбеку, контракт которого с португальским клубом истекает в июле.

    • Браими перешел в «Порту» из «Гранады» в 2014 году.
    • В этом сезоне полузащитник провел за «драконов» 33 матча, отметившись девятью голами и шестью результативными передачами.
    • Летом 2017 году «Порту» отказался продавать футболиста «Спартаку» за 30 миллионов евро.

    Источник: Correio da Manha

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    15.02.2019 14:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +729

      deimos88 15 февраля 2019, 15:32

      Как это по нашему, ехали за Луаном, а привезли Рошу, ехали за Браими, а привезли Ханни, Родионов красавчик

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