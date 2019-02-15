«Рубин» расторг контракт с Чико Флоресом

Защитник Чико Флорес покидает «Рубин».

Казанский клуб и 31-летний испанский футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Мы благодарим Чико за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Рубина».