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    «Рубин» расторг контракт с Чико Флоресом

    Защитник Чико Флорес покидает «Рубин».

    Казанский клуб и 31-летний испанский футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

    «Мы благодарим Чико за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Рубина».

    • Чико Флорес перешел в «Рубин» летом 2018 года.
    • Игрок провел за казанцев в этом сезоне восемь матчей и отметился одной голевой передачей.
    • В декабре сообщалось, что у Чико конфликт с одним из тренером «Рубина». Также защитник проявлял недовольство задержками по зарплате.

    Источник: Официальный твиттер «Рубина»

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    15.02.2019 11:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 15:30

      Наконец то все улажено и нет претензий к клубу.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +20840

      derrik2000 15 февраля 2019, 13:39

      Рубин, похоже, того - этого... (((
      Интересно, а куда ТЕПЕРЬ Бердыев уйдёт?
      Может, в московское Динамо, поскольку там опять ВТБ всё управление на себя взял?

      3
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      ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy > derrik2000 15 февраля 2019, 13:52

      Очень даже возможно

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