«Рубин» расторг контракт с Чико Флоресом

Наконец то все улажено и нет претензий к клубу.
Защитник Чико Флорес покидает «Рубин».
Казанский клуб и 31-летний испанский футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Мы благодарим Чико за время, проведенное в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении «Рубина».
- Чико Флорес перешел в «Рубин» летом 2018 года.
- Игрок провел за казанцев в этом сезоне восемь матчей и отметился одной голевой передачей.
- В декабре сообщалось, что у Чико конфликт с одним из тренером «Рубина». Также защитник проявлял недовольство задержками по зарплате.