«Рубин» может расстаться с Чико. У защитника конфликт с тренером

Защитник «Рубина» Чико может покинуть клуб. Как сообщает «БИЗНЕС Online», казанский клуб рассматривает возможность расторжения контракта с 31-летним футболистом.

В текущем сезоне испанец провел восемь матчей в РПЛ. В последний раз он выходил на поле 22 сентября в игре против тульского «Арсенала» (2:2), после чего перестал попадать в заявку.

По информации источника, причиной этого стало отстранение Чико от тренировок с основной командой по причине конфликта с одним из тренеров. Помимо этого, защитник проявлял недовольство задержками по зарплате.

Соглашение «Рубина» с Чико рассчитано до июня 2020 года. Из-за суммы неустойки расторжение контракта с испанцем может закончится судебным разбирательством.