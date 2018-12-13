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    • «Рубин» может расстаться с Чико. У защитника конфликт с тренером

    «Рубин» может расстаться с Чико. У защитника конфликт с тренером

    Защитник «Рубина» Чико может покинуть клуб. Как сообщает «БИЗНЕС Online», казанский клуб рассматривает возможность расторжения контракта с 31-летним футболистом.

    В текущем сезоне испанец провел восемь матчей в РПЛ. В последний раз он выходил на поле 22 сентября в игре против тульского «Арсенала» (2:2), после чего перестал попадать в заявку.

    По информации источника, причиной этого стало отстранение Чико от тренировок с основной командой по причине конфликта с одним из тренеров. Помимо этого, защитник проявлял недовольство задержками по зарплате.

    Соглашение «Рубина» с Чико рассчитано до июня 2020 года. Из-за суммы неустойки расторжение контракта с испанцем может закончится судебным разбирательством.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    13.12.2018 17:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1297

      compka 13 декабря 2018, 22:21

      очень жаль, я думал что он из-за травмы не выходит

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      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:31

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/miopres

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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 13 декабря 2018, 17:58

      ...по моему эти негры многого хотят,наш вот бухгалтером стал и ничего,теперь играет за Зенит.Президент клуба разбирается в футболе...

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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato > FaTeK1945ru 13 декабря 2018, 20:07

      Он не негр

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