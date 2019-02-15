Фонсека: «Удаление на 11-й минуте сломало всю стратегию «Шахтера»

Не нужно правила нарушать! Это тебе не майдан.
Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».
«Я никогда не остаюсь полностью доволен, когда ты не побеждаешь, а играешь вничью. Учитывая то, как складывался поединок, это лучшее из возможных зол.
После удаления Степаненко нам пришлось опустить Коваленко на позицию опорного полузащитника, и он справился очень хорошо. Он нечасто там играет, мы его там не используем, но Виктору удалось адаптироваться в новой роли.
Всегда очень сложно после длительной зимней паузы начинать с матча такого уровня. Плюс остаться на 11-й минуте вдесятером – это ломает всю стратегию. Команде пришлось больше бегать, и наши футболисты хорошо справились. Задание на неделю – подготовить игроков к ответному матчу», – заявил Фонсека.
- Тарас Степаненко получил предупреждения на 6-й и 11-й минутах и был удален с поля.
- Матч завершился ничьей – 2:2.