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    Фонсека: «Удаление на 11-й минуте сломало всю стратегию «Шахтера»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

    «Я никогда не остаюсь полностью доволен, когда ты не побеждаешь, а играешь вничью. Учитывая то, как складывался поединок, это лучшее из возможных зол.
    После удаления Степаненко нам пришлось опустить Коваленко на позицию опорного полузащитника, и он справился очень хорошо. Он нечасто там играет, мы его там не используем, но Виктору удалось адаптироваться в новой роли.

    Всегда очень сложно после длительной зимней паузы начинать с матча такого уровня. Плюс остаться на 11-й минуте вдесятером – это ломает всю стратегию. Команде пришлось больше бегать, и наши футболисты хорошо справились. Задание на неделю – подготовить игроков к ответному матчу», – заявил Фонсека.

    • Тарас Степаненко получил предупреждения на 6-й и 11-й минутах и был удален с поля.
    • Матч завершился ничьей – 2:2.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    15.02.2019 10:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 февраля 2019, 14:42

      Не нужно правила нарушать! Это тебе не майдан.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 15 февраля 2019, 12:51

      а кто Степаненко доктор? У него есть такая тема с КК. Не первый раз уже.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 11:19

      Трудно играть в меньшинстве ,практически всю игру.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 10:11

      Похоже Тарас мыслями был в игре с Динамо Киев... В таком матче дома заработать два "горчичника " за 11 минут с начала игры.

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