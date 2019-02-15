ESPN: «Челси» выкупит Игуаина у «Ювентуса» дешевле 36 миллионов

Руководство «Челси» рассчитывает снизить сумму перехода форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, взятого в аренду у «Милана».

Клубы договорились, что по окончании сезона «синие» смогут выкупить 31-летнего аргентинца за 36 миллионов евро.

При этом в лондонском клубе уверены, что трансфер обойдется дешевле.

Лондонцы заплатили за полугодовую аренду нападающего около 9 миллионов евро. Если «Челси» захочет продлить аренду еще на сезон, то придется доплатить 18 миллионов.

Из-за финансовых обязательств перед Криштиану Роналду, который зарабатывает 31 млн евро в год, в «Челси» полагают, что «Юве» пойдет на уступки по аргентинцу.