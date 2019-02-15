Крицюк: «На игре «Краснодара» сказалось отсутсвие Газинского, Рамиреса и Ари»

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (0:0).

«Считаю сегодняшний результат положительным, но, конечно, не идеальным. Для первого матча ребята очень хорошо действовали, проделали очень большой объем работы. У нас две игры, так что будем подводить итоги после второй.

Если смотреть по горячим следам, то количество моментов у нас примерно одинаковое – 6:8. Нельзя сказать, что у них было много моментов, а у нас ничего. Они больше владели мячом, это факт. «Байер» сейчас на ходу, у них середина сезона, мы только вернулись со сборов.

Считаю, что для первого матча мы очень неплохо смотрелись. Конечно, нам есть куда двигаться. Думаю, во втором матче нам должно быть полегче в плане сыгранности. «Байеру» будут помогать домашние трибуны. Тут нельзя предугадать что и как, нужно отталкиваться только от нашей игры.

Разумеется, отсутствие Газинского, Рамиреса и Ари сказалось на нашей игре. Ребята будут в ответном матче, нам будет легче.

Что касается шансов, то это все условно. В следующем матче мы начнем все с нуля. Там будет 90 минут, и нужно будет показывать качественный футбол, как и всегда», – сказал Крицюк.

Ответная встреча пройдет 21 февраля в Германии.