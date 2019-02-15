Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Крицюк: «На игре «Краснодара» сказалось отсутсвие Газинского, Рамиреса и Ари»

    Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (0:0).

    «Считаю сегодняшний результат положительным, но, конечно, не идеальным. Для первого матча ребята очень хорошо действовали, проделали очень большой объем работы. У нас две игры, так что будем подводить итоги после второй.

    Если смотреть по горячим следам, то количество моментов у нас примерно одинаковое – 6:8. Нельзя сказать, что у них было много моментов, а у нас ничего. Они больше владели мячом, это факт. «Байер» сейчас на ходу, у них середина сезона, мы только вернулись со сборов.

    Считаю, что для первого матча мы очень неплохо смотрелись. Конечно, нам есть куда двигаться. Думаю, во втором матче нам должно быть полегче в плане сыгранности. «Байеру» будут помогать домашние трибуны. Тут нельзя предугадать что и как, нужно отталкиваться только от нашей игры.

    Разумеется, отсутствие Газинского, Рамиреса и Ари сказалось на нашей игре. Ребята будут в ответном матче, нам будет легче.

    Что касается шансов, то это все условно. В следующем матче мы начнем все с нуля. Там будет 90 минут, и нужно будет показывать качественный футбол, как и всегда», – сказал Крицюк.

    Ответная встреча пройдет 21 февраля в Германии.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2019 01:19
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 19 февраля 2019, 19:30

      Мне игра очень понравилась!
      Вот только моменты свои надо реализовывать, иначе накажут.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 15 февраля 2019, 12:44

      Все будет хорошо. По сравнению с осенью команда изменилась в лучшую сторону. Ждем результат.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 10:45

      Конечно эти игроки усилят команду. Но главное еще и то, что Краснодар и без них показывает свой стиль игры.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 15 февраля 2019, 09:26

      Сказать, что парни без них смотрелись плохо. язык не поворачивается. Но радует, что будет реальное усиление игры, да и форму за неделю можно немножко подтянуть...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 15 февраля 2019, 07:27

      Эта троица безусловно усилит ряды " Краснодара" и возможности для ротации игроков у тренерского штаба будет больше, чем в домашнем матче. Можно и сюрприз преподнести к празднику 23 февраля...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 15 февраля 2019, 07:25

      Если бы да кабы...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11