Мусаев: «Минут 70 «Краснодар» выглядел мощно. Играли в открытый футбол»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (0:0).

«Увидели сегодня яркую игру, обе команды, несмотря на отсутствие голов, играли в атаку, оборонительного футбола не было. Для данного времени года мы хорошо выглядели, показали качественную игру. Не испытывали пиетета перед соперником, уважали его и показали достойный футбол.

Расстраивает, что, имея ряд моментов, не реализовали их. Два были просто убойными. Но и у соперника во втором тайме были возможности забить. Под «Байер» мы хотели играть более вертикально, у них агрессивный прессинг, если играть вертикально, можно использовать свободные зоны. Мы хотели это делать, но получилось не все. По поводу Ари – определенные шансы, что он сыграет на следующей неделе, есть. Все зависит от медицинской бригады.

Проведем большой анализ того, что увидели сегодня на поле, внесем коррективы и постараемся сделать все, чтобы пройти дальше. Если найдем, куда можно надавить, непременно постараемся это сделать. Проблем с выездными играми нет, в Турции мы провели хороший матч. Да, в Севилье провалились, но в РПЛ, например, у нас хорошая статистика.

Минут 70 мы выглядели очень мощно: играли в открытый футбол, старались возвращаться назад и держать ритм. Да, в концовке у соперника было преимущество, но, считаю, на сборах мы отработали хорошо», – сказал Мусаев.

Ответный матч пройдет 21 февраля.