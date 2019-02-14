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    Мусаев: «Получил удовольствие от матча с «Байером». У нас были шансы на победу»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (0:0).

    О матче

    Я получил удовольствие от матча. Рад, что в такой ранний период мы показываем такие скорости и содержание, учитывая уровень нашего соперника. Есть чувство гордости от проделанной работы. У нас были шансы на победу. В этом матче мы увидели результат нашей работы. Должны стать еще лучше и будем стараться это делать.

    Реальность превзошла ожидания от этой игры. Мы не смогли активно отработать в конце, плюс нам не хватало дисквалифицированных ребят. Но в целом все очень хорошо.

    О запасных

    Многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация по травмам. Если все будет, как в прошлом сезоне, то замечательно.

    Об Ольссоне

    Мне кажется, что в начале он немного потерялся, но потом были отличные решения. Мог забивать. Он нам очень подходит по своему стилю, будет адаптироваться и прибавлять.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.02.2019 23:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 15 февраля 2019, 11:57

      У Краснодара нужно поучиться всем другим командам РПЛ. Как будто и не было у них перерыва, находятся в той же великолепной форме. Шансов на победу у них побольше, чем у Баера, главное забить, желательно два..Немцы часто увлекаются осадой и оставляли кучу свободных зон, быстрые игроки следующий раз обязательно их накажут..

      0
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      Рейтинг: -2

      kurilov 15 февраля 2019, 11:13

      ТРЕНЕРОВАТЬ, болеть и смотреть футбол - это не значит, что ты знаешь футбол. В Краснодаре половина игроков(включая Газинского) не тянул до Европы

      0
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      Рейтинг: -2

      kurilov 15 февраля 2019, 11:02

      Хвалиться нечем!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 10:15

      Молодцы ,по игре ничем не уступили Байеру.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 15 февраля 2019, 00:52

      Заслуживают похвалу, держались достойно, отзывы болельщиков на выходе со стадиона доброжелательные. И это при отсутствии игровой практики.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 15 февраля 2019, 00:05

      Жаль будет, если Краснодар вылетит, что более чем реально. Не повезло с жеребьевкой, при более удачном жребии Краснодар мог бы дойти и до 1:4 финала. Команда играющая, в отличие от убогого Зенита.

      4
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 14 февраля 2019, 23:48

      Молодцы КРАСНОДАР! Игра на самом деле была стоящей и зрелищной! Так держать!!!

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 февраля 2019, 23:43

      Этот матч ребятам в копилку, особенно молодёжи. Сыграли достойно с одной из сильнейших команд Германии, не имея игровой практики и в ослабленном составе .( без Ари и Газинского )

      6
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 14 февраля 2019, 23:37

      Все равно молодцы , главное не пропустили

      4
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