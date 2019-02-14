Мусаев: «Получил удовольствие от матча с «Байером». У нас были шансы на победу»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» (0:0).

О матче

Я получил удовольствие от матча. Рад, что в такой ранний период мы показываем такие скорости и содержание, учитывая уровень нашего соперника. Есть чувство гордости от проделанной работы. У нас были шансы на победу. В этом матче мы увидели результат нашей работы. Должны стать еще лучше и будем стараться это делать.

Реальность превзошла ожидания от этой игры. Мы не смогли активно отработать в конце, плюс нам не хватало дисквалифицированных ребят. Но в целом все очень хорошо.

О запасных

Многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация по травмам. Если все будет, как в прошлом сезоне, то замечательно.

Об Ольссоне

Мне кажется, что в начале он немного потерялся, но потом были отличные решения. Мог забивать. Он нам очень подходит по своему стилю, будет адаптироваться и прибавлять.