Вадим Васильев прокомментировал уход с поста вице-президента «Монако».

«Я хотел бы поблагодарить президента Дмитрия Рыболовлева за то, что дал мне возможность управлять «Монако». Это был невероятный опыт, от которого я получил сильные эмоции.

За это время я сделал все что мог, чтобы клуб мог добиться результатов, которые мы ожидали. Несмотря на трудности в последние месяцы, я горжусь итогами той работы, которая велась в течение этих шести насыщенных лет.

Я хотел бы поблагодарить Его Светлость князя Альбера II за его поддержку.

Я бы также хотел поблагодарить болельщиков клуба, с которыми я разделил прекрасные мгновения.

В заключение хотел бы сказать слова поддержки Леонарду Жарддиму и всей команде. Уверен, что она находится на верном пути и что концовка сезона позволит игрокам показать свои лучшие качества, чтобы спасти этот потрясающий клуб», – говорится в заявлении Васильева на официальном сайте «Монако».