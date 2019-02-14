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    Васильев – после ухода из «Монако»: «Я горжусь итогами работы, которая велась шесть лет»

    Вадим Васильев прокомментировал уход с поста вице-президента «Монако».

    «Я хотел бы поблагодарить президента Дмитрия Рыболовлева за то, что дал мне возможность управлять «Монако». Это был невероятный опыт, от которого я получил сильные эмоции.

    За это время я сделал все что мог, чтобы клуб мог добиться результатов, которые мы ожидали. Несмотря на трудности в последние месяцы, я горжусь итогами той работы, которая велась в течение этих шести насыщенных лет.

    Я хотел бы поблагодарить Его Светлость князя Альбера II за его поддержку.

    Я бы также хотел поблагодарить болельщиков клуба, с которыми я разделил прекрасные мгновения.

    В заключение хотел бы сказать слова поддержки Леонарду Жарддиму и всей команде. Уверен, что она находится на верном пути и что концовка сезона позволит игрокам показать свои лучшие качества, чтобы спасти этот потрясающий клуб», – говорится в заявлении Васильева на официальном сайте «Монако».

    • Васильев работал в «Монако» шесть лет.
    • Сначала он был спортивным директором, позже занял пост вице-президента клуба.
    • «Монако» занимает 18-е место (из 20) в турнирной таблице).

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    14.02.2019 21:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 15 февраля 2019, 09:47

      Были в его работе и светлые дни.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 15 февраля 2019, 04:37

      "Гордиться" НЕЧЕМ!!!
      Это Васильев спровоцировал кадровую чехарду и на этом хорошо заработал, а Монако пустил ПОДОТКОС и обрёк на КРИЗИС!
      3-4 года теперь будут разгребать все эти "гордости" Васильева.
      в Монако
      Кто развалил???
      Васильев и развалил на на этом хорошо заработал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > amazonaws 15 февраля 2019, 08:42

      Откуда ты знаешь, Гадалкин?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 февраля 2019, 23:01

      По восьми "Я" в коротком выступлении ясно,что он сам себя переоценил.

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